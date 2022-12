DC League of Super-Pets, supereroi a quattro zampe in Premiere su Infinity+

News Streaming

Su Mediaset Infinity+, incluso nell'abbonamento alla piattaforma ma senza costi aggiuntivi per due settimane, c'è il cartoon DC League of Super-Pets, dove Batman e Superman vengono salvati... dai loro superanimali da compagnia!

Dal 9 al 22 dicembre Mediaset Infinity+ ospiterà in Premiere il film di animazione DC League of Super-Pets targato Warner Bros., con protagonisti gli amici a quattro zampe dei più grandi supereroi DC Comics, come Batman e Superman. Non che questi cani siano da meno dei loro padroni, con poteri stupefacenti, coinvolti in imprese all'altezza delle loro insolite capacità...

Ricordiamo che "Premiere" indica che il film sarà disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati, nel periodo indicato. Guarda DC League of Super-Pets su Mediaset Infinity

DC League of Super-Pets, la trama del film animato Warner Bros. su Mediaset Infinity

In DC League of Super-Pets, i super-animali domestici della DC Comics devono affrontare un'improvvisa emergenza: Superman e l'intera Justice League vengono rapiti, così Krypto, il cane di Clark Kent, capisce che l'unica maniera di salvarli è gestire la cosa con gli altri animali. Mentre il destino della stessa Metropolis è a rischio, Krypto cerca l'aiuto innanzitutto di Asso il Bat-Segugio, ma non basterà: senza la collaborazione anche della maialina MP, di Melton la tartaruga e di Chip lo scoiattolo, la squadra non sarà completa e le chance di vittoria saranno esigue. Questo non è proprio il momento di andare a cuccia per i Super-Pets!



DC League of Super-Pets: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

DC League of Super-Pets, lo scatenato doppiaggio italiano

Nella versione originale di DC League of Super-Pets, sono Dwayne "The Rock" Johnson e Kevin Hart, già coppia nei nuovi Jumanji, a dare la voce rispettivamente a Krypto e Asso, ma per l'edizione italiana la Warner Bros. ha pensato di coinvolgere due comici nostrani all'altezza della situazione. Lillo, lui stesso legatissimo al mondo del fumetto, si occupa di Krypto, mentre è Maccio Capatonda a doppiare Asso. Siete abituati a una sostituzione delle voci originali con quelle italiane, ma che ne direste di guardare per una volta un vero passaggio del testimone? Date un'occhiata a questi due divertenti video!