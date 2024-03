Crunchyroll, ecco le novità anime per la primavera 2024

News Streaming

La piattaforma streaming Crunchyroll, interamente dedicata al mondo degli anime, prevede una primavera 2024 ricca di episodi per anime in corso e prossimi al debutto: si parla di quaranta episodi alla settimana per tutte le produzioni. Alcune delle puntate più importanti saranno anche visionabili in date specifiche in simulcasting. Disponibile su oltre quindici piattaforme in duecento paesi, Crunchyroll è diventata rapidamente una piattaforma di riferimento per chi segue la come sempre prolifica animazione giapponese. Ricordiamo che il doppiaggio in italiano non è sempre disponibile al Day 1 (ma questo non ha mai fermato il vero anime fan).

Crunchyroll, i principali appuntamenti della primavera 2024

Il 1° aprile 2024 la piattaforma Crunchyroll si aprirà al viaggio fantasy di Spice and Wolf: Merchant meets the Wisewolf, alle sfide degli esseri umani contro gli dei in Gods' Games We Play, all'appetito insaziabile di Re:Monster, al treno magico di Train to the End of the World, a un ex-eroe che deve tornare ad agire dopo il tentato omicidio della sua fidanzata, in The Banished Former Hero Lives as He Pleases, e alla reincarnazione provvidenziale raccontata in I Was Reincarnated as the 7th Prince So I Can Take My Time Perfecting My Magical Ability.

Il 3 aprile si rinasce a nuova vita con i drink di Bartender - Glass of God.

Il 4 aprile Sakura affronta il temibile liceo Furin (noto come la "scuola per delinquenti") in Wind Breaker, mentre l'altra liceale Nadeshiko si ritrova dispersa in un luogo misterioso in Laid-Back Camp Stagione 3. Ci saranno anche la storia d'amore scolastica di A Condition Called Love, e quella sovrannaturale tra uno stregone e un'elfa in An Archdemon's Dilemma: How to Love Your Elf Bride.

Il 5 aprile un cuoco s'innamora di una strana custode in Astro Note, mentre comincia un altro anno di scuola magica nella terza stagione di The Irregular at Magic High School. Nella stessa data, previsti anche episodi di The iDOLM@STER Shiny Colors e Nijiyon Animation.

Il 7 aprile un trentenne si reincarna in un'identità che apprezza decisamente di più nella seconda stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, mentre due persone anziane tornano giovani in Grandpa and Grandma Turn Young Again. Nella terza stagione di The Duke of Death and His Maid, un Duca maledetto non può toccare la sua amata. In As a Reincarnated Aristocrat, I’ll Use My Appraisal Skill to Rise in the World, il nobile Ars Louvent maneggia pericolose magie. In Vampire Dormitory, una ragazza si finge un ragazzo e sotto mentite spoglie conosce un vampiro!

L'8 aprile si racconta la vita matrimoniale di Hiromu e Masaki, con figlia a carico, in Tadaima, Okaeri. Un eroe si ritrova evocato in un altro mondo per combattere contro un potente villain in Chillin' in Another World with Level 2 Super Cheat Powers.

Il 9 aprile si racconta il baseball al liceo in Oblivion Battery.

Il 10 aprile, sempre al liceo, un mingherlino si fa valere nella lotta in Viral Hit, mentre due adolescenti si fingono grande amiche per un programma radiofonico in The Many Sides of Voice Actor Radio.

Il 12 aprile è ancora la volta del fantasy con The Misfit of Demon King Academy II: History's Strongest Demon King Reincarnates and Goes to School with His Descendants - Cour 2, mentre c'è una sfida a squadre aperta in Shadowverse Flame: Arc-hen, dedicato all'omonimo gioco di carte collezionabili.

Il 13 aprile la Japan Defense Force si difende da pericolose creature in Kaiju No. 8, mentre Ciel Phantomhive indafa sulla scomparsa degli studenti del Weston College in Black Butler - Public School Arc.

Al di là di queste uscite, nel corso della primavera compariranno su Crunchyroll anche i film Kuramerukagari, dove una ragazza e il suo amico d'infanzia affrontano i misteri in una città di minatori, e Kurayukaba, dove un investigatore indaga su una sparizione di massa, scendendo quasi letteralmente agli inferi.