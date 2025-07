Black Clover torna su Crunchyroll, mentre debutta Daemons of the Shadow Realm sulla piattaforma anime

News Streaming

Sono state rivelate alcune novità per il futuro prossimo della piattaforma Crunchyroll, dedicata esclusivamente agli anime: una nuova stagione di Black Cover dello Studio Pierrot, nonché il debutto di Daemons of the Shadow Realm, dall'autore di Full Metal Alchemist. Ma ci sono anche altri annunci.

Nel corso dell'Anime Expo 2025 a Los Angeles e la Japan Expo di Parigi, la piattaforma streaming Crunchyroll della Sony non poteva mancare, avendo fatto dell'anime la sua ragion d'essere: è stata la buona occasione per annunciare le novità in arrivo per tutti gli appassionati, che comprendono una nuova stagione di una serie molto amata, nonché la presentazione dell'ultima fatica anime dell'autore Hiromu Arakawa. Nel corso del 2026 ci saranno molti prosiegui di vicende amate e anteprime speciali. Vediamo più da vicino cos'è stato annunciato. Leggi anche Solo Leveling vince ai Crunchyroll Anime Awards: l'elenco completo dei premi dopo 51 milioni di voti online

Black Clover 2, Daemons of the Shadow Realm, Re:ZERO -Starting Life in Another World nel futuro immediato di Crunchyroll

È stato proprio Yuki Tabata, per festeggiare il decimo anniversario del suo manga alla base dell'anime Black Cover, ad annunciare la prossima nuova stagione della sua creatura, sempre animata dallo Studio Pierrot e assente dal mondo anime dal 2021. La sua allegria è quella dei fan: "Sono più che entusiasta di affrontare la nuova stagione anime dopo l’uscita dell’appassionante film! [Black Clover: la spada dell'imperatore magico, ndr] Ho tutta l’intenzione di tenere vivo questo entusiasmo! Voglio che i fan giapponesi e di tutto il mondo si godano l'anime che vi verrà proposto da questo fantastico staff di produzione!"

Ma al di là dei miti consolidati, ci sono in arrivo creazioni nuove da autori rinomati, come Hiromu Arakawa, ideatore del cult Fullmetal Alchemist, che grazie allo studio bones film traspone in anime il suo manga Daemons of the Shadow Realm: "fantasy ultraterreno in cui mistero e inquietudine si intrecciano" è la descrizione ufficiale di questa serie, di cui è disponibile il trailer che vedete qui in basso.

Quarta stagione all'orizzonte per Re:ZERO -Starting Life in Another World-, in esclusiva su Crunchyroll nel 2026. Nella terza stagione di Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, sulla piattaforma dal 2026, sarà riproposto il personaggi Eris, beniamino dei fan.

Da notare che i fan di Classroom of the Elite, oltre a poter ammirare il suo sequel Classroom of the Elite 2nd Year, potranno anche giocare con Classroom of the Elite - Merge Puzzle Spacial Exam, già disponibile nella Crunchyroll Game Vault, per chi è abbonato Mega o Ultimate Fan.

In coda segnaliamo anche l'umoristico action Tojima Wants to Be a Kamen Rider (dal manga di Yokusaru Shibata), il romantico You and I Are Polar Opposites (dal manga di Kocha Agasawa), dal gennaio 2026 sulla piattaforma, così come Sentenced to Be a Hero, basata sulla serie di romanzi dark fantasy di Rocket Shokai.