Animali Fantastici - I segreti di Silente, dal 31 maggio su CHILI il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter

Il Wizarding World di J. K. Rowling propone il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter, Animali Fantastici - I segreti di Silente: il film con Jude Law è in streaming e download su CHILI, dal 31 maggio.

Arriva domani 31 maggio in streaming e download su CHILI il terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter: parliamo di Animali Fantastici - I segreti di Silente, diretto da David Yates e interpretato da un folto cast che comprende Jude Law, Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Ezra Miller e Dan Fogler. Basata su un libro scritto da J. K. Rowling per beneficenza, una finta guida compilata dal magizoologo Newt Scamander, la saga ha preso vita con sceneggiature firmate dalla stessa autrice e messe in scena dalla Warner Bros. Guarda Animali Fantastici - I segreti di Silente su CHILI

Animali Fantastici - I segreti di Silente, la trama del terzo capitolo

In Animali Fantastici - I segreti di Silente la comunità dei maghi sta per scegliere il proprio rappresentante... e sta convergendo pericolosamente su Gellert Grindelwald (Mikkelsen), che punta a uno scontro aperto con i "babbani", i normali esseri umani, da sottomettere e sterminare. Un tempo legato a lui ma ora con idee del tutto diverse, Albus Silente (Law) sa di non poterlo fermare direttamente, a causa di un patto di sangue che li legava, quindi deve organizzare un piano per osteggiare i poteri di chiaroveggenza di Gellert, mescolando le carte in tavola. Schiera perciò sul campo, in giro per il mondo, Newt Scamander (Eddie Redmayne), suo fratello Theseus (Callum Turner), Eulalie Hicks (Jessica Williams), Yusuf Kama (William Nadylam) e naturalmente l'immancabile Jacob (Dan Fogler), unico babbano coinvolto nella missione e piuttosto motivato: riuscirà a strappare dalla congrega di Gellert la malinconica sua amata strega Queenie (Alison Sudol)?



Animali Fantastici - I segreti di Silente, la saga e l'evento