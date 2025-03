Perché YouTube ha abbandonato le produzioni originali come Cobra Kai

News Streaming

Cobra Kai, Step Up, partite come "original" di YouTube, hanno poi traslocato altrove, Netflix inclusa. Come mai? Neal Mohan, CEO di YouTube, spiega dove fosse il problema... e perché all'azienda non conviene finanziare direttamente contenuti originali.

Pensando a una serie di successo come Cobra Kai, che si conclude proprio in questo periodo con la sesta stagione su Netflix, sembra strano ricordare che il progetto non era partito per quella committenza: era infatti una produzione originale YouTube Red / Premium, nel periodo in cui la piattaforma streaming aveva deciso di sfidare i colossi concorrenti nella produzione di contenuti originali. Il trasloco su Netflix di un titolo così importante dovrebbe suggerire cosa sia accaduto: YouTube ha cambiato idea. Perché? Neal Mohan, CEO dal 2023, lo ha spiegato a Variety. In due parole: non conveniva. Leggi anche Cobra Kai, il co-ideatore avrebbe voluto un cameo di Hilary Swank

Cobra Kai, Step Up e la rinuncia di YouTube ai contenuti originali