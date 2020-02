ZeroZeroZero: Da stasera su Sky Atlantic la nuova serie tv di Stefano Sollima. Una clip in anteprima

News Serie TV

Debutta, anche in streaming su NOW TV, il crime sulle rotte globali del traffico di cocaina.

Arriva stasera su Sky Atlantic dalle 21:15 e in streaming su NOW TV ZeroZeroZero, una nuova serie Sky Original che offre un'inedita prospettiva sulla globalizzazione attraverso la narrazione del traffico internazionale di cocaina. Tratta dall'omonimo libro inchiesta di Roberto Saviano edito da Feltrinelli, la serie è prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm, ideata da Stefano Sollima, Leonardo Fasoli e Mauricio Katz e diretta, oltre che da Sollima, dal regista danese Janus Metz e da quello argentino Pablo Trapero.

ZeroZeroZero: La trama

Girata in 3 continenti (America, Europa, Africa), in 5 paesi lontanissimi fra loro (Italia, Messico, Marocco, Louisiana e Senegal) e in 6 lingue (senza contare i dialetti locali) coinvolgendo oltre mille persone di troupe, più di diecimila comparse e con 148 giorni di riprese, ZeroZeroZero è un ambizioso affresco che restituisce un quadro chiaro del mondo di trafficanti di cocaina, una delle merci più redditizie al mondo. La storia è incentrata sul viaggio di un enorme carico di droga dal Messico fino alle coste calabresi e viene narrata attraverso tre punti di vista: quello di chi lo vende, quello di chi lo acquista passando per gli intermediari, coloro che muovono il carico, tutti connessi dal filo conduttore del traffico mondiale. Al centro del racconto si trovano sistemi criminali e familiari diversi tra loro ma ugualmente violenti e assetati di potere: i cartelli messicani, la ‘Ndrangheta e uomini d’affari americani corrotti. Nella serie (o dovremmo dire miniserie, dal momento che i creatori hanno già anticipato di aver concepito ZeroZeroZero come serie antologica) viene mostrato cosa succede quando uno degli ingranaggi di questo immenso meccanismo si rompe proprio durante il viaggio di questa massiccia partita di cocaina. Un’epica lotta per il potere si scatena coinvolgendo tutti i livelli di questa gigantesca piramide criminale, dallo spacciatore all’angolo della strada fino al più potente boss della malavita organizzata internazionale: i loro introiti e le loro stesse vite sono in pericolo.

Il cast internazionale

Per una serie di così ampio respiro è stato scelto un cast variegato e internazionale; tra i protagonisti troviamo Andrea Riseborough (La battaglia dei sessi), Dane DeHaan (The Amazing Spiderman 2, In treatment), Gabriel Byrne (In treatment, I Soliti Sospetti), Harold Torres (Sin nombre, Northless), Giuseppe De Domenico (Euforia), Adriano Chiaramida (Romanzo Criminale – La Serie), Francesco Colella (Made in Italy, Piuma) e Tcheky Karyo (Nikita, A Gang Story).

In ZeroZeroZero Adriano Chiaramida e Giuseppe De Domenico sono rispettivamente Don Minu La Piana e suo nipote Stefano, vecchia e nuova generazione di una dinastia di criminali senza scrupoli. Potete conoscere meglio i loro personaggi nella clip in anteprima che vi proponiamo di seguito. In attesa dell'appuntamento di stasera alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, potete anche leggere la nostra recensione di ZeroZeroZero.