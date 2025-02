Vita da Carlo 3: La vittoria di Lucio Corsi nel Sanremo di Verdone in una clip inedita

News Serie TV

Nel Sanremo condotto da Carlo Verdone nella terza stagione di Vita da Carlo Lucio Corsi vince il festival, ma la scena era stata tagliata: Paramount+ ora ha diffuso la clip. Guardatela qui.

Vita da Carlo ci regala un finale alternativo del 75esimo Festival di Sanremo e incorona Lucio Corsi vincitore. Una settimana fa, in effetti, le cose sarebbero potute andare diversamente se solo la realtà si fosse allineata con la fiction. Nel Sanremo condotto da Carlo Verdone (e non in quello di Carlo Conti), infatti, è proprio il cantautore toscano ad arrivare primo in classifica. È stato lo stesso Verdone a svelare questo dettaglio, ospite della trasmissione Che Tempo Ch Fa. La scena, infatti, era stata tagliata dal montaggio finale dell'ultimo episodio della terza stagione. Ora, però, Paramount+ ha deciso di diffondere la clip in cui Ema Stokholma annuncia che il vincitore del festival di Verdone è proprio Lucio Corsi con il suo brano Tu sei il mattino. Guardatela qui sotto.

Vita da Carlo 3: Verdone a Sanremo

La terza stagione di Vita da Carlo è centrata sul mondo della musica e vede il regista romano affrontare una sfida inaspettata: diventare il direttore artistico del Festival di Sanremo. La musica, insieme al cinema, è sempre stata la sua più grande passione e crede fermamente di poter creare un'edizione del Festival che rimarrà nella memoria. Carlo si dedica completamente all’organizzazione dell'evento: sceglie Ema Stokholma come co-conduttrice, esplora le possibilità di ospiti internazionali e seleziona i concorrenti, incontrando molte delle icone della musica italiana. Inoltre, scopre il talento di Lucio Corsi, che inizialmente è titubante, ma alla fine accetta di partecipare al Festival di Sanremo grazie al suo incoraggiamento.

Il trionfo di Lucio Corsi in Vita da Carlo e nella realtà

Lucio Corsi, che nella realtà si è classificato secondo al Festival di Sanremo 2025 con il brano Volevo essere un duro, nella serie di Carlo Verdone trionfa sul palco dell’Ariston con Tu sei il mattino. Si tratta di un brano che rievoca con dolce malinconia il ricordo del primo amore, attraverso la consapevolezza di chi, ormai cresciuto, ripensa al passato con nostalgia. Una poesia che racconta il tempo che scorre, i cambiamenti e la crescita, con immagini evocative e sonorità che fondono il rock d’autore e il folk, cifra stilistica unica dell’artista. Anche Volevo essere un duro è una canzone che guarda al passato ricordando quanto la vita ci spinga a essere infallibili, ma spesso ci ritrova poi fragili e incapaci di soddisfare aspettative troppo elevate. Il 21 marzo uscirà il suo nuovo album che si intitola proprio Volevo essere un duro e da aprile avrà inizio il tour nei club - che ha già registrato il tutto esaurito -, a cui si aggiungono ora due appuntamenti a Roma e Milano con il suo "Ippodromi 2025". Ma la scalata di Lucio Corsi verso il successo continuerà anche con la sua partecipazione al prossimo Eurovision Song Contest di Basilea dove rappresenterà l'Italia, vista la rinuncia del primo classificato a Sanremo Olly.

Intanto Vita da Carlo, prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis, creata da Carlo Verdone, Nicola Guaglianone e Menotti, e interpretata dallo stesso Carlo Verdone che la dirige in alternanza con Valerio Vestoso, continuerà su Paramount+ con una quarta stagione. Il nuovo capitolo è attualmente in produzione e arriverà in streaming entro la fine dell'anno.