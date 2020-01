Vincitori Golden Globe 2020: Succession, Fleabag e Chernobyl le migliori Serie TV

News Serie TV

Premiate nella notte le migliori produzioni televisive e cinematografiche alla 77esima edizione del prestigioso premio.

La scorsa notte, la Hollywood Foreign Press Association ha consacrato le migliori Serie TV e i migliori interpreti alla 77esima edizione dei Golden Globe, il secondo premio più prestigioso della tv dopo gli Emmy. Rispettate ampiamente le previsioni: a trionfare, ciascuna con due premi, sono state Succession di HBO come serie drammatica, Fleabag di BBC e Amazon Prime Video come comedy e Chernobyl di HBO e Sky come miniserie. Vittorie una volta tanto incontestabili. Più inatteso, forse, ma altrettanto meritato, il premio a Ramy Youssef come miglior attore in una comedy per il suo ruolo in Ramy di Starz. La regale Olivia Colman di The Crown, tornata su Netflix con la terza stagione, ha vinto invece come migliore attrice in una serie drammatica, a dispetto delle previsioni che favorivano Jennifer Aniston in The Morning Show. Infine, segnaliamo il terzo Golden Globe, il secondo consecutivo, conquistato da Patricia Arquette, questa volta per il suo difficile ruolo nel crime drama antologico di Hulu The Act. Ecco, qui di seguito, la lista completa dei vincitori:

Golden Globe 2020: Tutti i Vincitori per le Serie TV

MIGLIOR SERIE - DRAMA

Big Little Lies

Killing Eve

Succession

The Crown

The Morning Show

MIGLIOR SERIE - COMEDY O MUSICAL

Barry

Fleabag

Il metodo Kominsky

La fantastica signora Maisel

The Politician​

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - DRAMA

Brian Cox, Succession

Kit Harington, Il Trono di Spade

Rami Malek, Mr. Robot

Tobias Menzies, The Crown

Billy Porter, Pose

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - DRAMA

Jennifer Aniston, The Morning Show

Olivia Colman, The Crown

Jodie Comer, Killing Eve

Nicole Kidman, Big Little Lies

Reese Witherspoon, The Morning Show

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Michael Douglass, Il metodo Kominsky

Bill Hader, Barry

Ben Platt, The Politician

Paul Rudd, Living with Yourself

Ramy Youssef, Ramy

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE - COMEDY O MUSICAL

Christina Applegate, Dead to Me

Rachel Brosnahan, La fantastica signora Maisel

Kirsten Dunst, On Becoming a God in Central Florida

Natasha Lyonne, Russian Doll

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

MIGLIOR MINISERIE O FILM TV

Catch-22

Chernobyl

Fosse/Verdon

The Loudest Voice

Unbelievable​

MIGLIORE ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Christopher Abbott, Catch-22

Sacha Baron Cohen, The Spy

Russell Crowe, The Loudest Voice

Jared Harris, Chernobyl

Sam Rockwell, Fosse/Verdon

MIGLIORE ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TV

Kaitlyn Dever, Unbelievable

Joey King, The Act

Helen Mirren, Caterina la Grande

Merritt Wever, Unbelievable

Michelle Williams, Fosse/Verdon

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Alan Arkin, Il metodo Kominsky

Kieran Culkin, Succession

Andrew Scott, Fleabag

Stellan Skarsgard, Chernobyl

Henry Winkler, Barry

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE, MINISERIE O FILM TV

Patricia Arquette, The Act

Helena Bonham Carter, The Crown

Toni Collette, Unbelievable

Meryl Streep, Big Little Lies

Emily Watson, Chernobyl

