Una miniserie di Netflix racconterà i Mondiali del '70 vinti dal Brasile battendo in finale l'Italia

Netflix annuncia Brazil 70 - A Saga do Tri, una nuova miniserie sul trionfo del Brasile al Campionato mondiale di calcio FIFA 1970.

A un evento tutto dedicato al Brasile, il suo secondo mercato più grande a livello globale con 20,6 milioni di abbonati, Netflix ha annunciato l'ordine di Brazil 70 - A Saga do Tri, una miniserie incentrata sul Campionato mondiale di calcio FIFA 1970, tenutosi in Messico e vinto proprio dal Brasile, battendo in finale l'Italia campione d'Europa.

Brazil 70 - A Saga do Tri: I primi dettagli della miniserie di Netflix

Presentato come uno sceneggiato ad alta tecnologia, Brazil 70 - A Saga do Tri racconterà le partite chiave e le imprese dei calciatori brasiliani - inclusi Pelé, Jarzinho e Carlos Alberto Torres - durante quello che è stato probabilmente il più grande trionfo del Brasile alla Coppa del mondo FIFA. Scritta da Naná Xavier e diretta da Pedro e Paolo Morelli, che si ritrovano a collaborare dopo l'esperienza di Brotherhood, la miniserie ricreerà momenti salienti e spettacolari dell'edizione 1970 della massima competizione per le rappresentative di calcio maschili maggiori delle federazioni sportive affiliate alla FIFA, come il passaggio disinvolto di Pelé nella finale contro l'Italia che permise a Carlos Alberto di siglare il definitivo 4-1, raccontando allo stesso tempo le travagliate avventure personali dei giocatori.

Brazil 70 rappresenterà un importante passo avanti tecnologico per la fiction brasiliana e Netflix, unendo la ricerca di immagini di archivio agli effetti visivi per ricostruire mosse e momenti di gioco che non furono immortalati nel 1970 a causa della limitata tecnologia dell'epoca, esplorandoli attraverso inquadrature e angolazioni ultra-dettagliate. "Stiamo investendo in modo significativo negli effetti visivi per ricreare le partite e le azioni storiche con il massimo realismo, combinando riprese in esterni in Brasile e Messico con una meticolosa ricerca di immagini e un'elaborazione digitale", ha dichiarato la responsabile degli sceneggiati di Netflix Brasile Haná Vaisman.

Le altre novità brasiliane annunciate da Netflix

Rimanendo nell'ambito del calcio, Netflix ha annunciato anche un documentario biografico dedicato all'ex calciatore brasiliano Ronaldinho, vincitore di quasi tutti i trofei e autore di gol di straordinaria tecnica, fantasia e spesso pura sfrontatezza, e un documentario incentrato sul ritorno dell'altro calciatore brasiliano Neymar al Santos, il club dove si è fatto un nome, che sta cercando di riconquistare il suo antico splendore dopo essere stato retrocesso in Série B nel 2023 per la prima volta nei suoi 111 anni di storia.

Arriveranno inoltre Emergencia Radiactiva, miniserie sull'incidente radioattivo di Goiana del 1987, in cui un vecchio apparecchio utilizzato in radioterapia fu rubato da un ospedale abbandonato, passando inconsapevolmente per diverse mani e contaminando circa 250 persone, quattro delle quali persero la vita; Fúria, la storia di un lottatore MMA affetto da amnesia che combatte per un posto nel mondo dello sport e per la riscoperta della sua vera identità mentre si trova invischiato in una pericolosa rete di crimine, ambizione e segreti che minacciano la sua vita e quella del suo mentore; e un film spin-off di Sintonia, il crime teen drama di successo prossimo alla conclusione dopo cinque stagioni, che proseguirà la storia di Nando.