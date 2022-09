The White Lotus sbanca agli Emmy 2022: 5 motivi per cui dovreste guardarla ora

News Serie TV

La miniserie antologica di Mike White, disponibile su Sky e in streaming su NOW, si è portata a casa ben 10 statuette eppure in Italia non ha raggiunto ancora la popolarità che meriterebbe: ecco perché è da recuperare se non l'avete ancora vista.

Con 20 nomination in totale, The White Lotus era tra i titoli favoriti per la vittoria alla 74esima edizione degli Emmy Awards assegnati la scorsa notte al Microsoft Theatre di Los Angeles. E in effetti le statuette non sono tardate ad arrivare: la serie di Mike White (già acclamato autore di Enlightened) si è portata a casa 10 premi, compreso quello per la migliore miniserie o serie antologica; in sostanza la miniserie di HBO è il titolo che ha vinto più di tutti quest'anno. In Italia The White Lotus è disponibile su Sky e in streaming su NOW ormai da oltre un anno e presto tornerà con una seconda stagione ambientata proprio in Italia, eppure da noi non è diventata il fenomeno popolare che ha appassionato gli americani. Vi diamo 5 motivi per recuperarla, se non l'avete ancora vista.

È una satira? Una comedy? Un drama? Il mix bilanciato di The White Lotus

La prima stagione di The White Lotus segue un gruppo di ospiti e i dipendenti di un resort di lusso delle Hawaii nell'arco di una settimana esplorando problemi familiari e segreti dei protagonisti. La serie inizia come un mistery, prosegue come una comedy e finisce per essere una satira sociale ferocissima contro i privilegi dei bianchi, le contraddizioni dei ricchi e le apparenze. Perché scegliere di incanalare la serie in un genere preciso quando puoi toccarli tutti? Mike White prende a piene mani dalla tradizione e confeziona un calderone al servizio del racconto ponendoci soprattutto una domanda: quanto siamo egoisti, distratti e superficiali quando siamo in vacanza?

Personaggi ben scritti e un cast stellare

La forza di The White Lotus sta anche nei personaggi: ben caratterizzati, imprevedibili, che amerete odiare anche quando caricature di se stessi. Lascia il segno Murray Bartlett (un attore che avevamo apprezzato anche qualche anno fa in Looking) nei panni del direttore del resort Armond che si sforza di essere sempre ben educato e ospitale fino a quando non soccombe sotto le pressioni causate dagli ospiti viziati. La sua controparte è Jake Lacy, un attore con la faccia e il sorriso da bravo ragazzo che interpreta il petulante ospite Shane, l'emblema del ricco figlio di papà che si rivela anche peggio di quel che sembra. Splendide anche le interpretazioni di Connie Britton, Steve Zahn, Alexandra Daddario e Sydney Sweeney, quest'ultima nei panni di un'adolescente dotata di spirito di contraddizione e un forte senso di giustizia sociale (solo quando le conviene).

Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge, premiata come migliore attrice non protagonista in una miniserie, merita una menzione speciale. Nei panni dell'esplosiva socialite Tanya McQuoid, una donna di mezza età arrivata a Maui per spargere le ceneri della madre, ci regala i momenti più divertenti di The White Lotus. Nota prima d'ora soprattutto per il ruolo della madre di Stifler nella saga di American Pie (ma chi se la ricorda anche come la fantastica Sophie nella sitcom 2 Broke Girls?), grazie a The White Lotus ha visto finalmente il suo talento riconosciuto. Ha fatto talmente suo il ruolo della svampita Tanya, che nel suo caso è quasi impossibile distinguere la persona dal personaggio che sembra esserle stato cucito addosso. Non a caso il suo è l'unico personaggio ufficialmente riconfermato nella seconda stagione. Qui sotto vi proponiamo il video del singolare discorso di accettazione dell'Emmy dell'attrice che, interrotta dalla musica perché si stava dilungando, ha pensato bene di rimanere comunque sul palco e ballare: iconica!

L'ambientazione e i dettagli

Girata durante il primo lockdown e nota come esempio lampante di cosiddetta "serie bottiglia" - le serie prodotte in una vera e propria bolla a prova di Covid, in un'unica location e con un numero limitato di attori - la prima stagione di The White Lotus ci regala la bellezza delle spiagge mozzafiato delle Hawaii che anche da sole fanno la scenografia e fanno da contraltare ai vizi e all'insolenza dei protagonisti. Ma in The White Lotus sono i dettagli che fanno la differenza; la serie, infatti, è stata candidata anche per la scenografia e i migliori costumi contemporanei, oltre che per gli intriganti titoli di apertura del compositore Cristobal Tapia de Veer e il tema musicale che è impossibile togliersi dalla testa (categoria, quest'ultima, nella quale ha infatti primeggiato).

La seconda stagione è ambientata in Sicilia

Vi diamo un'ultima ragione per non perdere The White Lotus. Dopo le Hawaii, la seconda stagione della serie - che sarà incentrata su un nuovo gruppo di vacanzieri, questa volta ospiti di un resort di lusso siciliano - è stata girata in Italia, precisamente a Taormina. Atteso su HBO a ottobre e in Italia su Sky e in streaming su NOW prossimamente, il secondo capitolo punta ancora una volta su un cast all star: tra gli attori coinvolti l'ex star de I Soprano Michael Imperioli, il leggendario F. Murray Abraham, la star di Sanditon Theo James, Aubrey Plaza (Parks and Recreation) e le italiane Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannò, e Simona Tabasco.