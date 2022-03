The Walking Dead va in città: Un nuovo spin-off con Maggie e Negan a New York ordinato da AMC

News Serie TV

Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan torneranno a interpretare i loro ruoli nella nuova serie tv.

Il futuro di The Walking Dead è roseo, nonostante la devastante e letale apocalisse zombie. Mentre la serie procede il suo cammino lungo il viale del tramonto, con la seconda e penultima parte della stagione finale in onda in queste settimane (in Italia in streaming su Disney+ ogni lunedì), l'americana AMC ha ordinato la produzione di un altro spin-off, Isle of the Dead, incentrato su Maggie Greene e Negan, gli amati-odiati personaggi interpretati da Lauren Cohan e Jeffrey Dean Morgan.

Isle of the Dead: I dettagli dello spin-off

Quinto spin-off del franchise di successo basato sul fumetto di Robert Kirkman, nel 2023 Isle of the Dead seguirà l'improbabile coppia (nel caso in cui non lo ricordaste, Negan ha ucciso il marito di Maggie e un sacco di altra gente cui volevamo bene) in un'ambientazione a dir poco inedita: una Manhattan post-apocalittica tagliata fuori dalla terraferma molto tempo fa. Quello che i due protagonisti trovano è una città fatiscente piena di morti e abitanti che hanno reso New York City il proprio mondo pieno di anarchia, pericolo, meraviglia e terrore.

AMC ha ordinato una prima stagione di 6 episodi, scritta dal veterano di The Walking Dead Eli Jorné e da lui prodotta a livello esecutivo con Cohan e Morgan, chiaramente sotto la supervisione di Scott M. Gimple, responsabile dei contenuti per il franchise. "Jorné ha creato qualcosa di assolutamente speciale", ha commentato Cohan. "Non vedo l'ora che i fan vedano cosa abbiamo in serbo per Maggie e Negan". Morgan ha aggiunto: "I vaganti in un ambiente urbano sono sempre stati un'immagine davvero interessante, ma la 5th Avenue, l'Empire State Building, la Statua della Libertà? La città più grande del mondo?!? L'ambientazione è straordinaria ma la storia creata da Eli Jorné è persino meglio. Allacciate le cinture, gente, Isle of the Dead reinventerà l'universo di The Walking Dead".

Gli altri spin-off in arrivo

Conosciamo bene Fear the Walking Dead, inizialmente un prequel, in onda da sette stagioni e già rinnovata per un'ottava, e The Walking Dead: World Beyond, una sorta di approccio teen all'universo TWD, conclusasi lo scorso anno dopo due stagioni. Prima di Isle of the Dead, quest'estate potremo appassionarci a Tales of the Walking Dead, un'antologia con Anthony Edwards (ER), Terry Crews (Brooklyn Nine-Nine), Parker Posey (Lost in Space), Olivia Munn (The Newsroom), Jessie T. Usher (The Boys) e tanti altri in cui ciascun episodio racconterà una storia indipendente incentrata su personaggi già incontrati in passato, gettando nuova luce sui loro retroscena, o più comunemente mai visti prima. Nel 2023 arriverà anche un sequel ancora senza titolo che, allo stesso modo di Isle of the Dead, seguirà la prossima avventura della collaudata coppia formata da Daryl Dixon e Carol Peletier, gli amati personaggi interpretati da Norman Reedus e Melissa McBride. Inoltre, un ciclo di film rivelerà cosa è successo al Rick Grimes di Andrew Lincoln dopo la sua partenza nella nona stagione di The Walking Dead. Voci da confermare sostengono che i lungometraggi, probabilmente tre, coinvolgeranno anche Danai Gurira (Michonne) e Pollyanna McIntosh (Jadis/Anne).