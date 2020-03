The Mandalorian: Il primo episodio della serie tv di Star Wars in anteprima su Italia 1

News Serie TV

In attesa del lancio la prossima settimana di Disney+, la serie si mostra in anteprima questa domenica.

La prossima sarà la settimana del lancio di Disney+ in Italia. Dal 24 marzo, il servizio di video in streaming della Disney offrirà, previa sottoscrizione di un abbonamento mensile o annuale, la visione dell'enorme catalogo cinematografico e televisivo della Casa di Topolino, incluse diverse produzioni originali (qui tutti i dettagli nel nostro speciale Disney+, catalogo film e serie TV, quanto costa e come vederlo). Attorno a una di queste, The Mandalorian, l'attesa più grande. Si tratta della prima serie ambientata nel ricchissimo universo di Star Wars. La prima di tante. Ed è tale che, come avvenuto negli Stati Uniti, il primo capitolo sarà offerto gratuitamente in anteprima su Italia 1, domenica 22 marzo alle ore 23:30.

The Mandalorian: La storia di un guerriero solitario

Incasellata in un periodo storico compreso tra la caduta dell'Impero e l'ascesa del regno del terrore del Primo Ordine, ovvero alcuni anni dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi e prima de Il risveglio della Forza, The Mandalorian segue la star di Narcos Pedro Pascal nell'armatura di Din Djarin, un pistolero solitario e cacciatore di taglie appartenente ai Mandaloriani, un clan di abili guerrieri. Un "trovatello" salvato in giovane età da questi ultimi, Mando, un altro modo (forse dispregiativo) in cui viene chiamato, si muove negli angoli più remoti della galassia ancora distanti dall'autorità della Nuova Repubblica, rispondendo a Greef Karga (Carl Weathers, Chicago Justice), leader di un gruppo di cacciatori che include la grintosa e ribelle Cara Dune (Gina Carano, Deadpool). Una delle prime missioni con cui lo vediamo cimentarsi richiede il recupero di un oggetto misterioso, molto importante per un facoltoso e altrettanto misterioso Cliente con il volto di Werner Herzog. Quello in cui si imbatte, però, è del tutto sorprendente, soprattutto per il pubblico dall'altra parte dello schermo. Il Bambino, come viene chiamato, è una dolcissima creatura di 50 anni che sembra appartenere alla stessa specie dell'amato e compianto Maestro Yoda. È lui la vera star di questo racconto, e Din deve proteggerlo ad ogni costo, contro chiunque.

The Mandalorian - Il Trailer Italiano: The Mandalorian: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD

Il successo di The Mandalorian

Una creazione di Jon Favreau, che l'ha definita uno Spaghetti Western intergalattico, The Mandalorian ha riscosso un successo immediato tra i fan di Guerre stellari, tale da essersi guadagnata velocemente il rinnovo per una seconda stagione. Baby Yoda, com'è stato soprannominato il Bambino dai telespettatori, è diventato altrettanto velocemente un fenomeno planetario, con decine di gadget destinati ad andare a ruba - pandemia permettendo. Memorabile, tra l'altro, la foto in cui George Lucas stringe tra le braccia Yodino, a conferma del fatto che stimi Favreau e il suo lavoro senza precedenti nella storia del franchise. Nel frattempo, Disney+ e Lucasfilm hanno esteso la propria collaborazione ad altri due adattamenti. Al momento di questi si sa soltanto che riporteranno Diego Luna e Ewan McGregor nei panni di Cassian Andor e Obi-Wan Kenobi rispettivamente.