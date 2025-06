The Institute: Il trailer ufficiale della serie tv basata sul romanzo di Stephen King

News Serie TV

Su MGM+ dal 13 luglio, The Institute, l'attesa serie tv basata sul romanzo di Stephen King L'istituto, si mostra in anteprima con il trailer ufficiale.

Con L'istituto, Stephen King lo ha fatto di nuovo: raccontare una storia capace di appassionare tantissimi lettori in giro per il mondo. Ora, quella storia è diventata una serie tv, The Institute, in programmazione sull'americana MGM+ dal 13 luglio (una data non è stata ancora confermata in Italia). Con la vincitrice dell'Emmy Mary-Louise Parker (Weeds), la star di Tenebre e ossa Ben Barnes e l'esordiente Joe Freeman tra i protagonisti, il thriller horror/sci-fi - di cui è stato rilasciato il trailer ufficiale - racconta di una struttura segreta dove si conducono strani esperimenti su bambini rapiti.

Trailer Ufficiale: Il Trailer Ufficiale della serie basata sul romanzo di Stephen King - HD

The Institute: La trama e i personaggi della serie tv

Adattata da Benjamin Cavell (The Stand) e diretta da Jack Bender (Mr. Mercedes), The Institute si concentra su Luke Ellis (Freeman), un dodicenne che, allontanato dalla sua vita con la forza, si risveglia nell'Istituto, una struttura segreta piena di bambini arrivati lì nello stesso modo violento in cui lo ha fatto lui. Ad accomunarli è anche il fatto che ciascuno possieda insolite abilità telepatiche o telecinetiche. L'Istituto è gestito dalla spietata signora Sigsby (Parker), la quale si assicura che il personale non si faccia scrupoli a ricorrere a qualsiasi misura per mantenere l'ordine e occuparsi dell'analisi, del potenziamento e dello sfruttamento dei poteri dei bambini tramite esperimenti scientifici.

Mentre assiste ai peggiori orrori, torture e violenze gratuite di cui i ragazzi - inclusi l'amichevole Kalisha (Simone Miller, Run the Burbs) e il ribelle Nick (Fionn Laird, In nome del cielo) - sono vittime pressoché inermi, Luke mette in atto un piano pericoloso per fuggire. Nel frattempo, nella sperduta cittadina di DuPray, il decorato ma tormentato ex poliziotto Tim Jamieson (Barnes) ottiene un lavoro come guardia notturna. Appena arrivato con la speranza di cominciare una nuova vita, Tim è un eroe inconsapevole la cui storia finirà con l'intrecciarsi a quella di Luke.