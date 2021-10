The Flash: Il trailer ufficiale della stagione 8 ci catapulta nel maxi-crossover Armageddon

News Serie TV

La nuova stagione della serie tv si aprirà con un evento in cinque parti il 16 novembre.

Quando The Flash tornerà in onda sull'americana The CW il 16 novembre, Barry Allen avrà solo sette giorni per rimettere in ordine i pensieri e salvare il mondo dalla distruzione ancora una volta. Per sua fortuna, potrà contare sul valido aiuto di alcuni vecchi amici, che nei primi cinque episodi dell'ottava stagione lo affiancheranno per impedire l'Armageddon in un maxi-crossover del quale è ora disponibile il trailer ufficiale.

The Flash 8: Il crossover Armageddon

Il maxi-evento vedrà Barry (Grant Gustin) e il Team Flash unire le forze con Ryan Wilder/Batwoman (interpretata in Batwoman da Javicia Leslie), Ray Palmer/Atom (Brandon Routh, tornato nell'Arrowverse pochi mesi dopo l'addio a DC's Legends of Tomorrow), Alex Danvers/Sentinel (la Chyler Leigh di Supergirl), Jefferson Pierce/Black Lightning (Cress Williams, per quattro stagioni il protagonista di Black Lightning), Mia Queen (Katherine McNamara, centrale nelle ultime stagioni di Arrow) e Ryan Choi (interpretato brevemente in Arrow da Osric Chau ma introdotto in un precedente episodio da The Flash) in quella che viene definita "una disperata battaglia per salvare il mondo" quando una potente minaccia aliena arriva sulla Terra. Con poco tempo a disposizione e il destino dell'umanità in gioco, Flash e i suoi compagni dovranno lavorare insieme per fare in modo che le forze del bene prevalgano.

Tony Curran (Your Honor) interpreta il cattivo della storia, Despero, un alieno potente e intelligente dotato di incredibili poteri telepatici. Lasciato il suo pianeta di origine - Kalanor - in circostanze misteriose, Despero ha una missione letale da affrontare sulla Terra, il cui esito deciderà il destino dell'umanità. Nel corso di Armageddon rivedremo inoltre i malvagi Eobard Thawne/Anti-Flash e Damien Darhk, interpretati nuovamente dai veterani dell'Arrowverse Tom Cavanagh e Neal McDonough rispettivamente.