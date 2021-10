Flash avrà il costume definitivo nella stagione 8 della serie tv

News Serie TV

Il nuovo costume sarà introdotto nel crossover che aprirà l'ottava stagione.

In The Flash, la serie tv in onda da otto stagioni, il costume da supereroe indossato dal Barry Allen di Grant Gustin continua a evolversi, e lo farà anche negli episodi attesi su The CW dal 16 novembre, come svelato dall'immagine promozionale diffusa in occasione dell'evento virtuale DC FanDome.

The Flash 8: Il nuovo costume

Nell'immagine saltano subito agli occhi i nuovi stivali dorati del velocista, più simili a quelli che il personaggio indossa nei fumetti. "Sono l'ultimo elemento che mancava", ha detto Gustin durante l'evento. "Ho amato tutte le versioni del costume di Flash che abbiamo avuto nella serie, ma quello che abbiamo ora è il più simile alle varie versioni che si vedono nei fumetti - ad eccezione di quegli stivali d'oro! Ho sempre pensato che quegli stivali sarebbero stati il tocco finale".

Il nuovo costume farà il suo debutto in Armageddon, il crossover in cinque parti che aprirà l'ottava stagione, durante il quale Flash e la sua squadra affronteranno una potente minaccia aliena arrivata - Despero, interpretato dall'attore di Your Honor Tony Curran - con l'aiuto di amici e colleghi provenienti da Batwoman, DC's Legends of Tomorrow, Supergirl e anche dalle concluse Arrow e Black Lightning.