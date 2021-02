The CW rinnova 12 serie tv, incluse The Flash, Riverdale e la nuova Walker

News Serie TV

Il remake di Walker, Texas Ranger ha ottenuto anche cinque episodi aggiuntivi per la stagione in corso.

Nonostante la sua stagione televisiva sia cominciata solo da un paio di settimane, con molti show ancora in attesa del debutto mentre la pandemia di Covid-19 sta allungando enormemente i tempi di produzione, The CW non perde tempo e annuncia il rinnovo per un ulteriore ciclo di episodi di 12 serie tv, inclusa la novità Walker, che sta mostrando Jared Padalecki nei panni dello stesso personaggio reso celebre da Chuck Norris in Walker, Texas Ranger.

Nuove stagioni e nuovi episodi

Il rinnovo di Walker per una seconda stagione era scontato, vista la calorosa accoglienza che il pubblico americano ha riservato alla serie. Proseguiranno anche All American (con una quarta stagione), Batwoman (terza stagione), DC's Legends of Tomorrow (settima stagione), Dynasty (quinta stagione), In the Dark (quarta stagione), Legacies (quarta stagione), Nancy Drew (terza stagione), Riverdale (sesta stagione), Roswell, New Mexico (quarta stagione), Streghe (quarta stagione) e The Flash (ottava stagione).

Fatta eccezione per Black Lightning e Supergirl, di cui si attende il ciclo conclusivo, rimangono fuori solo le altre serie supereroistiche Stargirl e Superman & Lois, per le quali è plausibile che si stia attendendo di scoprire come si comporteranno quando andranno in onda sulla rete per la prima volta (Stargirl è stata "ereditata" da DC Universe e non è mai sta proposta al pubblico di The CW con episodi inediti). Nel frattempo, è stato annunciato però che sia Superman & Lois sia Walker hanno ottenuto un ordine aggiuntivo di episodi: due in più per la prima, per un totale di 15, e cinque in più per la seconda, per un totale di 18.

Il comunicato

"Sebbene siano passate solo poche settimane dall'inizio della nuova stagione, volevamo avere con questi rinnovi anticipati un vantaggio strategico per la prossima, così da consentire ai nostri team di produzione di iniziare a tracciare archi narrativi e assumere personale, e allo stesso tempo, di continuare a offrirci programmi solidi e stabili su cui costruire la prossima stagione", ha dichiarato il presidente di The CW Mark Pedowitz in un comunicato. "Con l'inizio della stagione 2020-21 di The CW, siamo talmente entusiasti della direzione creativa dei nostri primi nuovi show, Walker e Superman & Lois, che abbiamo voluto ordinare degli episodi aggiuntivi con cui completare la loro prima stagione, e siamo particolarmente soddisfatti dell'enorme successo del lancio di Walker, che ha debuttato come la nostra premiere più vista negli ultimi 5 anni".