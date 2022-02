The Boys Presents: Diabolical, un nuovo spregiudicato teaser trailer dello spin-off animato

News Serie TV

La serie animata per un pubblico adulto sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 4 marzo.

Serviva un altro teaser trailer per rendersi conto che il titolo della nuova serie animata spin-off di The Boys non poteva essere più azzeccato? Evidentemente, sì. E poi, ammettiamolo, il 4 marzo, giorno di debutto su Prime Video, è ancora dannatamente lontano. Perciò, dopo le sanguinosissime immagini anticipate lo scorso mese, la nuova clip di The Boys Presents: Diabolical mostra tre diverse versioni di Patriota impegnate in un threesome a mezz'aria.





La trama e il cast vocale di The Boys Presents: Diabolical

The Boys Presents: Diabolical è serie antologica con episodi della durata di circa 15 minuti, ciascuno caratterizzato da un proprio stile di animazione. Il teaser sembra tratto anche in questo caso dall'episodio che parrebbe omaggiare lo stile Looney Tunes, immagini che si comportano più come una promozione per la catena di fast food Vought A Burger, in più con la voce di Christian Slater (Mr. Robot) in sottofondo. Gli episodi riveleranno storie inedite ambientate nell'universo di The Boys, coinvolgendo anche personaggi inediti, molti dei quali appaiano in questa nuova sequenza.

Dalle anticipazioni sappiamo inoltre che uno degli otto episodi si ispirerà allo stile di animazione della popolare serie di Adult Swim Rick and Morty, e che il suo co-ideatore Justin Roiland, oltre ad averlo prodotto con Ben Bayouth, farà parte del cast vocale. A lui si aggiungono la comica e star di Awkwafina è Nora del Queens Awkwafina, il creatore del fumetto da cui è tratta The Boys Garth Ennis, il duo dietro Broad City Eliot e Ilana Glazer, gli ideatori di Preacher e produttori esecutivi di The Boys Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa di Dark Crystal: La Resistenza, Ben Bayouth, il protagonista di Brooklyn Nine-Nine e veterano del Saturday Night Live Andy Samberg e la doppiatrice di Archer Aisha Tyler.

Non è tutto. È stata confermata anche la partecipazione di diversi membri del cast di The Boys, doppiatori dei rispettivi personaggi nella versione originale - Antony Starr (Patriota), Chace Crawford (Abisso), Giancarlo Esposito (Stan Edgar), Elisabeth Shue (Madelyn Stillwell) e Simon Pegg (Hugh Campbell). Si aggiungono gli attori e le attrici Michael Cera (Arrested Development), Don Cheadle (Black Monday), Kieran Culkin (Succession), Jason Isaacs (The OA), Kumail Nanjiani (Silicon Valley), Ben Schwartz (Parks and Recreation), Kevin Smith, Nasim Pedrad (New Girl), Kenan Thompson (Kenan) e Yuh-Jung Youn (Minari).