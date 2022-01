The Boys: Il sanguinoso teaser trailer dello spin-off animato Diabolical ne annuncia la data

News Serie TV

La serie antologica di 8 episodi in streaming su Prime Video a marzo.

Questo 2022 è cominciato all'insegna di The Boys. Prima della terza stagione, che solo pochi giorni fa Prime Video ha annunciato debutterà il 3 giugno, i fan della serie anti-supereroistica avranno di che divertirsi in The Boys Presents: Diabolical. Non solo il servizio streaming ha fissato una data di debutto per lo spin-off animato - 4 marzo con tutti gli otto episodi subito disponibili. Ne ha diffuso anche il primo teaser trailer, un mix insolito di violenza gratuita e assurda follia proprio come la serie originale che sta facendo impazzire mezzo mondo.

La trama di The Boys Presents: Diabolical

The Boys Presents: Diabolical viene presentata come una serie antologica con episodi della durata di circa 15 minuti, ciascuno caratterizzato dal proprio stile di animazione (il teaser trailer sembra tirato fuori da uno show dei Looney Tunes, non trovate?). Questi riveleranno storie inedite ambientate nell'universo di The Boys, portate in vita da alcune delle menti più creative e geniali dell'intrattenimento di oggi, tra cui la comica e star di Awkwafina è Nora del Queens Awkwafina, il creatore del fumetto da cui è tratta The Boys Garth Ennis, il duo dietro Broad City Eliot Glazer e Ilana Glazer, gli ideatori di Preacher e produttori esecutivi di The Boys Evan Goldberg e Seth Rogen, Simon Racioppa di Dark Crystal: La Resistenza, il co-ideatore di Rick and Morty Justin Roiland, Ben Bayouth, il protagonista di Brooklyn Nine-Nine e veterano del Saturday Night Live Andy Samberg e la doppiatrice di Archer Aisha Tyler.

The Boys Presents: Diabolical è il primo dei due spin-off di The Boys ordinati da Prime Video. È attesa prossimamente una serie ancora senza titolo che, ispirandosi a Greek e Hunger Games ma preservando tutto l'ardore, l'ironia e la volgarità di The Boys, seguirà le vite di giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mentre mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città durante il loro tempo nell’unico college americano frequentato esclusivamente da Super, gestito ovviamente dalla Vought International.