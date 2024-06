The Acolyte: La Seguace, la nostra intervista ad Amandla Stenberg, nuova eroina del mondo di Star Wars

News Serie TV

Sono disponibili su Disney+ da oggi, 5 giugno, i primi due episodi di The Acolyte, nuova serie live-action che ci riporta ai tempi dell'Alta Repubblica mostrandoci un lato mai visto dei Jedi: abbiamo intervistato la protagonista, Amandla Stenberg.

C'è una nuova eroina pronta ad attirare tutta l'attenzione nella Galassia lontana lontana di Star Wars e si chiama Mae Aniseya. Debutta oggi su Disney+, con i primi due episodi, The Acolyte: La Seguace, serie live-action che per mesi ha stuzzicato la curiosità degli appassionati di Star Wars. Perché esplora un periodo della timeline del franchise finora poco toccato - quello dell'Alta Repubblica - e perché può contare su un cast interessante guidato proprio da una delle giovani attrici americane più promettenti del momento, Amandla Stenberg (la ricorderete soprattutto per il ruolo di Rue in Hunger Games e per quello di Maddie nel film di successo Noi siamo tutto. In tv, invece, l'avevamo vista accanto ad Andre Holland nella miniserie Netflix The Eddy). L'abbiamo incontrata su Zoom e abbiamo potuto parlare con lei dell'accoglienza, calorosissima, che le hanno riservato i fan, dell'ambizione di una serie che si presenta come il progetto live-action di Star Wars più inclusivo di sempre e di molto altro. Per esempio: in che modo userebbe il potere della Forza nel mondo reale? Guardate qui sotto la nostra video intervista.





The Acolyte: La trama e il cast

The Acolyte è ambientata circa un secolo prima dei fatti del film Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma e in una galassia di misteriosi segreti e poteri del lato oscuro nell'era dell'Alta Repubblica, un periodo in cui i Jedi e la Repubblica erano al loro apice e il lato oscuro esisteva solo nelle ombre della galassia. I Sith agivano nell'oscurità ma cospiravano per condizionare le sorti dei Jedi, molto più numerosi. Al centro del racconto c'è un'indagine su una scioccante serie di crimini che mette un rispettato Maestro Jedi (Lee Jung-jae di Squid Game) contro una pericolosa guerriera del suo passato e sua ex Padawan (Stenberg). Man mano che emergono nuovi indizi, i due percorrono un sentiero oscuro dove forze sinistre rivelano che non tutto è come sembra. Il trailer anticipa una vera e propria caccia ai Jedi nata in seno a una misteriosa guerra intrapresa contro di loro mentre emergono oscuri segreti dal passato.

Nel cast ci sono anche Joonas Suotamo. (Solo: A Star Wars Story) è un Jedi Wookiee chiamato Kelnacca, Rebecca Henderson (Inventing Anna) è Vernestra Rwoh. Completano il cast Manny Jacinto (The Good Place), Jodie Turner-Smith, Dafne Keen (His Dark Materials), Charlie Barnett (Russian Doll), Rebecca Henderson (Inventing Anna), Carrie-Anne Moss (Marvel’s Jessica Jones), Dean-Charles Chapman (Il Trono di Spade) e Margarita Levieva (Revenge).

Scopri Disney+