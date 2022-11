Tales of the Walking Dead arriva a sorpresa su Disney+

News Serie TV

Il nuovo spin-off di The Walking Dead è in streaming ogni lunedì con un nuovo episodio.

Non ci sono stati proclami, il che è curioso considerando che stiamo parlando di uno dei franchise più popolari del piccolo schermo, e noi stessi ce ne siamo accorti per caso: da alcune ore è disponibile su Disney+ la nuova Tales of the Walking Dead, ultimo spin-off dello zombie drama The Walking Dead, che in quelle stesse ore concludeva il suo racconto dopo 11 stagioni record. Con un nuovo episodio ogni lunedì, la serie antologica esplora nuovi angoli del mondo apocalittico immaginato da Robert Kirkman nel suo fumetto, introducendo nuovi personaggi e ritrovandone altri già noti al pubblico.

La trama e il cast di Tales of the Walking Dead

Creata dall'ex showrunner di The Walking Dead Scott M. Gimple insieme con Channing Powell, Tales of the Walking Dead racconta storie autonome - sei per la prima stagione - che mostrano questi personaggi mesi e anni dopo l'apocalisse e come ognuno di loro affronta in modi inaspettati gli orrori della sopravvivenza tra i vaganti. Conflitti interpersonali mettono alla prova la loro capacità di superare le difficoltà e di sfidare la propria volontà di andare avanti.

Seguiamo ad esempio la storia di Joe (Terry Crews, Brooklyn Nine-Nine), un uomo solitario che vive in un bunker dall'inizio dell'apocalisse e che decide di lasciare la sicurezza della sua casa per intraprendere un lungo viaggio con la missione di incontrare una vecchia conoscenza; di Blair (Parker Posey, Lost in Space) e Gina (Jillian Bell, Workaholics), due dipendenti di una compagnia assicurativa che, sebbene in conflitto, all'inizio dell'emergenza devono lavorare insieme per salvare i loro cari e fuggire da Atlanta; del Dott. Chauncey Everett (Anthony Edwards, ER), uno scienziato con opinioni discutibili sui non-morti che aiuta una sconosciuta (Poppy Liu, Better Call Saul) a ritrovare il gruppo da cui si è allontanata in un'area della regione del Wiregrass ora chiamata Settore Morto; e di Davon (Jessie T. Usher, The Boys), un uomo tormentato dalle allucinazioni dopo essersi svegliato con una ferita alla testa e un'amnesia temporanea, nonché incatenato al cadavere di una donna, in una piccola città del Maine.

I fan di The Walking Dead riconosceranno poi Samantha Morton di nuovo nei panni di Alpha. La spietata leader dei Sussurratori, poi passata a miglior vita, viene raccontata nel periodo in cui si faceva chiamare Dee e la sua principale preoccupazione era proteggere la figlia Lydia (Scarlett Blum) a bordo del battello a vapore della comunità di sopravvissuti con la quale vivevano dopo lo scoppio dell'apocalisse. Non possiamo non nominare poi Olivia Munn (The Newsroom), Daniella Pineda (Cowboy Bebop) e Danny Ramirez (Top Gun: Maverick), anch’essi nel cast della prima stagione.