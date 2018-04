Su Infinity in streaming tutta Will & Grace, revival incluso

Will & Grace, una delle sitcom più amate, seguite e premiate della tv, si aggiunge alla ricca offerta di Infinity. Oltre a tutti gli episodi della serie originale, quasi 200 divisi in otto stagioni disponibili dal 4 aprile, il servizio di video in streaming propone ai fan di Will, Grace, Jack e Karen - quelli di vecchia data e le nuove generazioni che lo sono diventate solo ora - anche i più recenti 16 episodi del revival, disponibili dal 25.

Will & Grace racconta le disavventure quotidiane di quattro eccentrici amici di New York City che, mentre cercano il loro posto nel mondo e nel cuore di qualcuno, si sostengono a vicenda - o almeno ci provano. Will è un avvocato di successo, mentre Grace si sta affermando come arredatrice d'interni. Dopo essersi resi conto di avere bisogno l'uno dell'altra più di chiunque altro, i due decidono di vivere sotto lo stesso tetto. Ma il loro è un amore platonico, perché Will è gay. Anche Jack, che abita nell'appartamento di fronte, lo è. La ricca e spregiudicata Karen, invece, passa le giornate sorseggiando drink, facendo finta di essere d'aiuto a Grace, bisticciando con la sua domestica salvadoregna e legando sempre di più con l'incontenibile Jack. Nel revival, ambientato oltre dieci anni dopo, i quattro sono ancora insieme, e sebbene molte cose siano accadute loro nel corso degli anni - matrimoni, fallimenti, perdite ecc. - tutto è rimasto più o meno invariato. Tutto tranne il mondo intorno a loro, ora più aperto alla comunità LGBT. Un importante risultato sul campo dei diritti civili raggiunto grazie anche al contributo della serie originale, una delle prime ad affrontare in tv determinate tematiche in modo così incisivo.

Il successo di Will & Grace, di ieri ma soprattutto di oggi, è stato tale che la rete americana NBC ha già rinnovato il revival per altre due stagioni. La sitcom non sarà ovviamente l'unica nuova aggiunta di aprile all'offerta di Infinity. Si segnalano anche la seconda stagione della comedy Superstore, disponibile dall'11, mentre prosegue la programmazione degli inediti di Ash vs Evil Dead ogni lunedì e The Big Bang Theory e Young Sheldon ogni mercoledì.