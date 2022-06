Stranger Things 4 fa record su record: È la serie in lingua inglese più vista di sempre su Netflix

News Serie TV

Non era difficile da immaginare ma ora è ufficiale: la serie creata dai fratelli Duffer ha battuto Bridgerton in poco più di due settimane.

Stranger Things 4 continua a macinare numeri e dopo poco più di due settimane dall'uscita raggiunge già un record tanto importante quanto scontato, vista l'enorme popolarità della serie: gli ultimi dati diffusi da Netflix confermano che la quarta stagione ha reso la serie soprannaturale la più vista di sempre tra quelle in lingua inglese. Battuta quindi Bridgerton che fino a oggi deteneva questo titolo.

Stranger Things batte Bridgerton: I dati aggiornati

Netflix calcola la popolarità delle sue serie in base al numero di ore visualizzate nei primi 28 giorni dall'uscita. A Stranger Things, tuttavia, sono bastati 17 giorni (i dati disponibili sono quelli dal 27 maggio, giorno di uscita, al 12 giugno) per scalare la classifica. Con oltre 781 milioni di ore di visione, ha battuto il record di Bridgerton 2 che nelle prime quattro settimane aveva totalizzato 656,26 milioni di ore. La notizia era facilmente preventivabile visto i precedenti record raggiunti da Stranger Things come serie tv in lingua inglese più vista nel weekend di debutto e la presenza nella Top 10 di Netflix in 91 Paesi.

Supererà anche Squid Game?

Oltre ad essere il titolo più popolare tra i quelli in lingua inglese, Stranger Things è la seconda serie Netflix più popolare in assoluto dopo il drama sudcoreano Squid Game. Guardando l'andamento delle ore di visualizzazione, tuttavia, sembra difficile che entro il 23 giugno - quando saranno trascorsi i canonici 28 giorni dall'uscita della stagione 4 - la serie possa raggiungere lo straordinario risultato di 1,65 miliardi di ore di visione nei primi 28 giorni dall'uscita raggiunto dalla serie coreana. Le visualizzazioni di Stranger Things 4, infatti, sono naturalmente calate di settimana in settimana rispetto ai primi giorni subito dopo l'uscita: dal 6 al 12 giugno sono state visualizzate 159,2 milioni di ore, numeri ben lontani dai 571,76 milioni di ore complessive settimanali di Squid Game.

Intanto proprio ieri Netflix ha diffuso le prime immagini ufficiali di Stranger Things 4 Volume 2 - composto dagli episodi 8 e 9 - che uscirà il prossimo 1° luglio.