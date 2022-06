Stranger Things 4: Netflix svela le prime immagini del Volume 2 in arrivo il 1° luglio

News Serie TV

La serie soprannaturale tornerà con gli episodi 8 e 9 della quarta stagione che avranno una durata extra: ecco i protagonisti nelle prime foto di Stranger Things 4 Volume 2.

Mancano poco più di due settimane al 1° luglio, la data che tutti i fan di Stranger Things avranno cerchiato in rosso sul calendario perché usciranno gli ultimi due episodi della quarta stagione ovvero il Volume 2. Per cercare di ingannare l'attesa, dopo aver diffuso il primissimo teaser del Volume 2 di Stranger Things, Netflix ha svelato oggi le prime immagini. Ve le mostriamo qui in basso.

Stranger Things 4: Cosa aspettarsi dal Volume 2

Se state arricciando il naso perché il 1° luglio vedremo soltanto due episodi, dovrete ricredervi. Come vi avevamo anticipato, infatti, gli episodi 8 e 9 - entrambi scritti dai fratelli Duffer in persona - avranno una durata extra: l'8 durerà 1 ora e 25 minuti mentre il 9 durerà 2 ore e 20 minuti, per un epico finale di stagione di quasi 4 ore. Parlando con TVLine, Matt e Ross Duffer hanno fatto intendere che queste ultime 4 ore della stagione - vi ricordiamo che la serie tornerà poi con una quinta e ultima stagione - ci porteranno sulle montagne russe. "Abbiamo riempito gli episodi con un po' di tutto. Saranno emozionanti e allo stesso tempo offriranno azione e spettacolo come non li abbiamo mai avuti", ha spiegato Matt.

Nelle immagini ritroviamo innanzitutto Undici (Millie Bobby Brown) e il dottor Martin Brenner (Matthew Modine) con delle facce preoccupate. Ciò che ci conforta, però, è rivedere Nancy Wheeler (Natalia Dyer) insieme al resto del gruppo dei ragazzi di Hawkins (significa che si sarà salvata dalle grinfie di Vecna?). In una foto ritroviamo anche Argyle, Will, Mike e Jonathan alle prese ancora con la loro avventura on the road con l'obiettivo di salvare Undici: saranno arrivati presso il bunker dove lei si trova per recuperare i suoi poteri? Non manca neppure uno sguardo al gruppetto che si trova in Russia, con Dmitri, Murray e Joyce e Hopper finalmente riuniti. Infine, un'immagine anticipa un'emozionante momento intimo condiviso da Max e Lucas.