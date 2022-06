Stranger Things 4 è già un meme e ispira la 'Vecna challenge' sui social

News Serie TV

Su Instagram, Twitter e TikTok spopolano le reazioni divertenti ai nuovi episodi di Stranger Things, compresa una sfida a colpi di canzoni.

A pochi giorni dall'uscita della quarta stagione e man mano che sempre più appassionati guardano i nuovi episodi usciti su Netflix, Stranger Things si riconferma un gigantesco fenomeno pop. È guerra aperta tra chi vuole commentare le svolte shock senza freni e chi, più lento nella visione, si dispera per gli spoiler (evitarli è un'impresa, e non vi nascondiamo che anche noi di Comingsoon.it abbiamo avuto difficoltà nel trovare un equilibrio e commentare con voi la serie senza svelare troppo. Nel dubbio vi invitiamo a non proseguire con la lettura se non avete ancora visto il Volume 1 della stagione 4). Questa guerra, neanche a dirlo, si "combatte" sui social. E le "munizioni" sono le immagini tratte dai nuovi episodi, alcune delle quali si prestano particolarmente alla creazione di meme divertenti. Ma non è tutto: da qualche giorno spopola la Vecna Challenge o Vecna's Curse Challenge, una sfida a colpi di canzoni che parte da una domanda semplice: quale sarebbe la canzone che vi salverebbe dalla maledizione di Vecna, il mostro che terrorizza Hawkins nella quarta stagione?

Stranger Things 4: I meme più divertenti

Uno dei meriti di Stranger Things 4 è sicuramente quello di aver riportato in classifica Running Up That Hill, una canzone di Kate Bush uscita nel lontano 1985. Come sa chi ha visto il quarto episodio, è il brano che salva Max (Sadie Sink) dalla maledizione di Vecna, un mostro che affabula le sue giovani vittime puntando sulle loro paure e sui loro rimorsi e poi le uccide in modo terrificante. Ascoltando la sua canzone preferita, Max riesce a sfuggire alla maledizione e tornare sana e salva dai suoi amici. Questa scena è una di quelle su cui gli utenti si sono maggiormente scatenati producendo una gran quantità di meme. Ma anche il personaggio di Vecna/001/Henry Creel è stato oggetto dell'ilarità della rete. Guardate qui sotto i meme più divertenti.

La Vecna Challenge

Quale sarebbe la canzone che vi consentirebbe di uscire dallo stato di trance indotto da Vecna e sfuggire così alla sua maledizione? Centinaia di utenti hanno posto questa domanda ai propri follower condivivendo le loro risposte; in poche ore su Spotify sono comparse diverse playlist con decine di brani che salverebbero qualcuno dall'affabulazione di Vecna, da Dog Days Are Over di Florence + The Machine a Life on Mars? di David Bowie. Qui sotto abbiamo selezionate due playlist. Voi avete già pensato alla vostra?

La reazione di Noah Schnapp

Su TikTok è stato lo stesso Noah Schnapp, l'interprete di Will, a ironizzare sui video reaction a Stranger Things 4 con Running Up That Hill in sottofondo postando un video in cui mostra come il suo feed di TikTok sia invaso dalla canzone di Kate Bush dal 27 maggio in poi. Guardate la sua divertente reazione qui sotto.