Star Wars su Disney+: Il trailer di The Mandalorian, confermata la serie su Obi-Wan Kenobi e altre novità dal D23 Expo

News Serie TV

La prima serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari debutterà il prossimo 12 novembre.

Star Wars e in particolare le nuove, prime serie tv ambientate nel suo amato universo, disponibili a partire da novembre sul servizio di video in streaming prossimo al debutto Disney+, sono stati per forza di cose tra gli incontri più attesi dell'annuale D23 Expo della Disney. E le novità non sono mancate. Disponibile sulla nuova piattaforma dal 12 novembre prossimo con un nuovo episodio ogni settimana, The Mandalorian, la prima ad arrivare, ha saziato la curiosità dei fan mostrandosi con un sostanzioso trailer ufficiale.

La serie, ricordiamo, segue la star di Narcos Pedro Pascal nei panni di un guerriero mandaloriano, un pistolero solitario che affronta una serie di ostacoli e nemici confinato nella parte esterna della galassia, lontano dalla giurisdizione della Nuova Repubblica. La clip mostra tutti quegli elementi familiari all'universo di Star Wars che gli appassionati si aspettano dalla produzione firmata Jon Favreau: battaglie spaziali, bucolici paesaggi mozzafiato e droidi che sparano all'impazzata dai blaster. Vediamo anche gli altri personaggi interpretati da Carl Weathers, Gina Carano e Giancarlo Esposito, e il misterioso protagonista indugiare nella propria armatura e, successivamente, battersi in una stanza piena di aggressori, mentre qualcuno afferma "La caccia alle taglie è una professione complicata... non sei d'accordo?".

• Uno degli annunci più entusiasmanti ha riguardato Obi-Wan Kenobi, l'iconico personaggio interpretato sul grande schermo da Ewan McGregor. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, la regista Kathleen Kennedy e lo stesso McGregor, entrambi presenti alla convention, hanno confermato la serie tv live-action incentrata sul maestro Jedi. Le sceneggiature sono state già completate e l'inizio delle riprese è previsto nel 2020. Il progetto non ha ancora un titolo ma è stato rivelato che la sua storia sarà ambientata tra gli eventi de La vendetta dei Sith e quello di Una nuova speranza, nello stesso periodo in cui ha avuto luogo il più recente Solo: A Star Wars Story.

• Mentre quella su Obi-Wan Kenobi sarà la terza serie di Disney+ ambientata nel mondo di Guerre stellari, per quanto riguarda la seconda, che vedrà Diego Luna riprendere il ruolo della spia Cassian Andor introdotto in Rogue One: A Star Wars Story e Alan Tudyk quello del droide K-2SO, è stato annunciato che le riprese cominceranno il prossimo anno a Londra. La serie, "un entusiasmante spy thriller", seguirà le avventure di Andor durante gli anni formativi della Ribellione, prima del film del 2016. Secondo la trama ufficiale, le sue saranno storie "piene di spionaggio e missioni audaci, al fine di riportare la speranza in una galassia stretta nella morsa di un impero spietato".

• Infine, un altro annuncio ha riguardato The Mandalorian: Ming-Na Wen, che si prepara a svestire i panni di Melinda May in Agents of S.H.I.E.L.D. (la settima stagione sarà l'ultima), interpreterà un ruolo nella serie. Al momento non ci è dato sapere quale, ma l'attrice ha dichiarato: "Non vedevo l'ora che [il presidente della Disney Bob Iger] lo annunciasse, perché aspettavo di poterne parlare. Non potete capire - questo è il sogno di una fan di Star Wars che diventa realtà". E in merito al suo personaggio, ha aggiunto con una risata: "Certamente non interpreterò un bifolco!".