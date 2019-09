Smallville incontra l'Arrowverse: La prima foto di Lois e Clark riuniti!

News Serie TV

Tom Welling e Erica Durance riprenderanno i loro iconici ruoli nel crossover Crisis on Infinite Earths.

Smesso di fare le capriole per il ritorno sul piccolo schermo del Clark Kent e della Lois Lane di Smallville, è il momento di mettere gli occhi sul materiale che comincia ad arrivare da Vancouver, in Canada, dove sono in corso le riprese di Crisis on Infinite Earths, il maxi crossover dell'Arrowverse che a fine anno li ospiterà. In uno scatto pubblicato via Instagram, le star Tom Welling ed Erica Durance si sono mostrate per la prima volta riunite, davanti a quello che sembrerebbe essere un fienile rosso!

"Stavo pensando alle mie cose quando mi sono imbattuta in questo ragazzone", ha scritto una scherzosa Durance nella didascalia. "Ho riso finché non ho pianto! È così bello". I due attori appariranno in più di uno dei cinque episodi che andranno a formare Crisis on Infinite Earths, nel quale i protagonisti di Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow, Batwoman e per la prima volta anche Black Lightning uniranno le forze contro una terribile minaccia comune. Come anticipato dal produttore esecutivo Michael Rosenbaum, il crossover rivelerà cos'è successo a Clark negli ultimi dieci anni. Evidentemente, qualcosa che non può non tenere conto anche della sua storica metà, Lois appunto.

Non prenderà parte al crossover, invece, Michael Rosenbaum, il Lex Luthor di Smallville, che in aperta polemica con Warner Bros. Television, ha dichiarato su Twitter: "Hanno telefonato ai miei agenti venerdì pomeriggio mentre mi trovavo in Florida in visita a mio nonno in una casa di riposo. La loro offerta è stata: nessuna sceneggiatura, nessuna idea di quando avrei girato, fondamentalmente nessun compenso. E il vero calcio ne sedere è stato quando hanno detto: 'Dobbiamo saperlo ora'. La mia risposta è stata semplicemente 'Passo'. Penso che possiate capire perché".

Non è tutto. È di queste ore la notizia di altre due aggiunte al cast del crossover (in onda negli Stati Uniti su The CW dall'8 dicembre al 14 gennaio): Ashley Scott, che per DC aveva già interpretato Helena Kyle nella breve serie del 2002 Birds of Prey, e Osric Chau, visto invece in Supernatural. Lei interpreterà sorprendentemente lo stesso personaggio, una versione della Cacciatrice diversa da quella già interpretata da Jessica De Gouw in Arrow. Lui sarà invece Ryan Choi, un professore di fisica della Ivy Town University, un ragazzo normale che scoprirà di avere un ruolo chiave nella crisi imminente. Anche quest'ultimo personaggio non sarà passato inosservati ai lettori della DC: si tratta infatti del geniale adolescente che nella run più recente ha preso il mantello di Atom dopo che Ray Palmer è scomparso nel microverso.