Serie TV: Quali sono gli attori più pagati della televisione americana?

Guida la classifica Harrison Ford ma ci sono anche Reese Witherspoon e Kerry Washington.

Steve Carell, Nicole Kidman e Reese Witherspoon sono solo alcune delle star che fanno parte del "$1 million club", il gruppo di attori protagonisti di Serie TV che percepisce un salario pari o superiore a un milione di dollari per episodio. Lo rivela uno studio condotto dal portale Variety, una delle fonti più attendibili quando si parla di notizie sul business dell'intrattenimento globale. Il magazine ha stilato una lista degli attori più pagati per episodio constatando, alla fine, un dato: i servizi di video in streaming sono quelli che hanno maggiormente investito negli ultimi tempi sui grandi nomi, alzando inevitabilmente l'asticella dei salari minimi. Ma quali sono gli interpreti che guadagnano di più? Ecco la classifica basata esclusivamente sulle produzioni in attivo e suddivisa in due categorie, drama e comedy.

Quanto guadagnano gli attori delle Serie TV americane per episodio?

Drama, Top ten attori e attrici più pagati (importo relativo a ciascun episodio)

Harrison Ford (The Staircase) $ 1.2 milioni Kerry Washington e Reese Witherspoon (Little Fires Everywhere) $ 1.1 milioni Nicole Kidman (Nine Perfect Strangers) $ 1 milione Chris Evans (Defending Jacob) e Patrick Stewart (Star Trek: Picard) $ 750mila Bryan Cranston (Your Honor) $ 700mila Julia Roberts (Homecoming) $ 650mila Jason Momoa (See) $ 600mila Kevin Costner (Yellowstone) e Ansel Elgort (Tokyo Vice) $ 500mila Charlie Hunnam (Shantaram) $ 450mila Mary J. Blige (Power Book 2: Ghost), Hilary Swank (Away), Renée Zellweger (What/If) $ 400mila

Comedy, Top ten attori e attrici più pagati (importo relativo a ciascun episodio)

Steve Carell (Space Force) $ 1 milione Julie Bowen, Sofia Vergara, Eric Stonestrett, Jesse Tyler Ferguson, Ty Burrell. Ed O' Neil (Modern Family) $ 500mila Paul Rudd (Living With Yourself) $ 450mila Anna Faris e Allison Janney (Mom) $ 350mila Paul Reiser (Mad About You) $ 350mila Helen Hunt (Mad About You) $ 350mila Christina Applegate (Dead To Me) $ 325mila John Malkovich (Space Force) $ 300mila Rachel Brosnahan (La fantastica signora Maisel) $ 300mila Alex Borstein e Tony Shalhoub (La fantastica signora Maisel) $ 250mila

Gli investimenti di AppleTV+, Disney+ e gli altri operatori

Secondo Variety, a inaugurare la tendenza ad aumentare gli stipendi degli attori sarebbero stati i nuovi servizi di video in streaming come AppleTV+, Disney+, HBO Max, Peacock e Quibi (questi ultimi tre ancora non hanno debuttato ma già hanno fatto parlare di sé per l'imponenza delle produzioni originali a cui stanno lavorando). Di conseguenza gli operatori streaming "storici" come Netflix, Hulu e Amazon ma pure i titani della TV via cavo come HBO e FX hanno investito somme considerevoli in produzioni più costose puntando soprattutto sugli attori, in modo da promuovere più facilmente i loro progetti.

Perché le star di Hollywood scelgono la TV?

Diversi attori famosi soprattutto per aver sempre recitato in pellicole destinate al grande schermo hanno deciso, negli ultimi anni, di accettare ruoli da protagonisti in Serie TV. Tutto è iniziato con Matthew McConaughey e Woody Harrelson che nel lontano 2014 sono stati i protagonisti della prima stagione di True Detective. Contemporaneamente, con la rivoluzione dello streaming, anche Kevin Spacey era protagonista di House of Cards su Netflix. Un agente intervistato da Variety ha confermato che fino a pochi anni fa i grandi nomi di Hollywood giuravano di non voler avere niente a che fare con la TV, contrariamente a quanto fanno adesso. Il motivo? Il livello delle produzioni televisive è ormai altissimo tanto da spingerli ad accettare ruoli televisivi. "Non dovremmo stupirci"- ha detto un altro agente a Variety - "se presto venisse superata la soglia di un compenso pari a 2milioni di dollari per episodio. Accadrebbe sicuramente se anche attori del calibro di Leonardo Di Caprio, Tom Cruise o Brad Pitt accettassero un ruolo in una Serie TV". Se gli operatori dell'industria dell'intrattenimento continuassero ad investire come stanno facendo adesso, quel giorno non sembra poi così tanto lontano.