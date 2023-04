Secret Invasion: Il trailer ufficiale della nuova serie Marvel con Samuel L. Jackson

News Serie TV

Disney+ conferma la data di uscita della serie che segna il ritorno di Nick Fury, Talos e Maria Hill: arriverà in streaming il 21 giugno.

Nick Fury si prepara a combattere un'ultima battaglia contro gli Skrull nel trailer ufficiale di Secret Invasion, la prima serie della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe. Torneranno il veterano del franchise Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli del mutaforma Talos, finalmente sappiamo anche quando. Oltre a diffondere anche un poster della serie, Disney+ ne ha annunciato ufficialmente anche la data di uscita: il 21 giugno.





La trama di Secret Invasion

Secret Invasion è solo il primo di una lunga serie di progetti-evento che vedranno molti volti familiari ai fan Marvel riunirsi per fermare un piano malvagio di conquista del mondo. Nick Fury (Jackson) viene a sapere di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma e si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e lo Skrull Talos (Ben Mendelsohn), che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme fanno una corsa contro il tempo per contrastare un'imminente invasione di Skrull i quali, infiltrandosi, hanno silenziosamente sostituito alcuni dei leader più potenti e influenti della Terra.

Secret Invasion racconterà anche lati nascosti di Nick Fury svelando aspetti della vita dell'ex direttore dello SHIELD che non conoscevamo, motivo per cui Jackson si era detto entusiasta di esplorare qualcosa di diverso e di essersi molto divertito. Cobie Smulders, ospite del Comic-Con di San Diego la scorsa estate, aveva descritto la serie come "un thriller emozionante". "Conosceremo più a fondo i personaggi, li vedremo in modi nuovi e non saprai mai chi sono veramente. Sono uno Skrull? Sono sono umani? Sarà un po' un gioco d'ipotesi", aveva detto l'interprete di Maria Hill. "Di chi ti puoi fidare?", recita infatti il poster della serie che vedete sopra.

Il cast

Il resto del cast comprende Kingsley Ben-Adir nei panni del villain Gravik, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, Emilia Clarke nei panni della figlia di Talos, G'iah, Olivia Colman nei panni dell'agente speciale Sonya Falsworth e Don Cheadle che torna nel ruolo di James Rhodes, l'ex War Machine.