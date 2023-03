Secret Invasion: Il personaggio di Emilia Clarke sarà una villain e, sorpresa, la conosciamo già

News Serie TV

Dopo molte speculazioni, sappiamo finalmente chi interpreterà l'ex star de Il Trono di Spade in Secret Invasion, la serie Marvel che segna il ritorno di Nick Fury.

Diamo il benvenuto a una nuova cattiva del Marvel Cinematic Universe. Dopo mesi di speculazioni su chi potesse interpretare Emilia Clarke nella nuova serie Marvel Secret Invasion, in arrivo prossimamente su Disney+ , finalmente abbiamo una risposta. L'ex star de Il Trono di Spade presterà il volto a una villain e sarà un personaggio che in realtà abbiamo già visto in passato nel MCU.

Secret Invasion: Ecco chi interpreterà Emilia Clarke

Per mesi i fan avevano potuto solo speculare sul ruolo di Emilia Clarke, vista la proverbiale segretezza dei Marvel Studios. Si diceva che avrebbe interpretato Abigail Brand, una potente spia mutante, e gli stessi Marvel Studios si erano riferiti al personaggio sui social chiamandolo con questo nome. Ora però sappiamo la verità. In un lungo speciale che Vanity Fair ha dedicato in anteprima alla serie, è stato invece confermato che il personaggio di Clarke in Secret Invasion è G'iah. È la figlia di Talos (Ben Mendelsohn), già vista in Captain Marvel e ora cresciuta. L'articolo di Vanity Fair ha inoltre confermato che G'iah nella serie si schiera con gli Skrull radicali contro suo padre e Nick Fury. Emilia Clarke ha svelato qualche anticipazione sulla relazione tra G'iah e Talos dicendo:

"L'ha resa più dura di sicuro. C'è una specie di sentimento punk che emana questa ragazza. È una ragazzina rifugiata che ha avuto Talos come padre, capisci cosa intendo? Forse il fatto che non sapessimo che avesse un figlio fino a questo punto ti dice tutto quello che c'è da sapere sulla loro relazione".

Ma esattamente dove e quando abbiamo già visto questo personaggio? G'iah è stata introdotta per la prima volta in una scena di riunione a bordo di una stazione spaziale in orbita attorno alla Terra alla fine di Captain Marvel. "Ricordi quando Ben era lì con sua moglie e sua figlia? Lei è la ragazzina Skrull cresciuta. È sua figlia", ha rivelato Samuel L. Jackson.

La trama di Secret Invasion

Secret Invasion è solo il primo di una lunga serie di progetti-evento che vedranno molti volti familiari ai fan Marvel riunirsi per fermare un piano malvagio di conquista del mondo. Samuel L. Jackson riprenderà ancora una volta il ruolo di Nick Fury, che guida una squadra di spie e agenti speciali per smascherare una setta di Skrull che, infiltrandosi, ha silenziosamente sostituito alcuni dei leader più potenti e influenti della Terra. Nella serie ci saranno, tra gli altri, anche Cobie Smulders (Maria Hill), Ben Mendelsohn (Talos), Kingsley Ben-Adir (Gravik) e Olivia Colman (agente speciale Sonya Falsworth).

La rivelazione che G'iah è la figlia di Talos porta la serie verso una nuova direzione. Come membro della resistenza Skrull, G'iah sarà dalla parte opposta della guerra Skrull rispetto a suo padre. La serie esplorerà quindi la loro complicata dinamica familiare, mostrando quanto la loro relazione sia cambiata da Captain Marvel.