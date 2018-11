Rottura tra Netflix e Marvel? Cancellata anche Daredevil

Qualcosa di poco chiaro sta accadendo dietro le quinte delle serie Marvel disponibili su Netflix. Pochi giorni dopo la cancellazione di Iron Fist e quella più sorprendente di Luke Cage, contro ogni previsione, il servizio di video in streaming ha annunciato che anche Daredevil, la meglio riuscita tra le proprie produzioni ambientate a Hell's Kitchen e anche per questo la più amata dal pubblico, non proseguirà con un ulteriore, quarto ciclo di episodi.

"Siamo enormemente orgogliosi dell'ultima e conclusiva stagione della serie e, sebbene possa dispiacere ai fan, riteniamo opportuno chiudere questo capitolo con una nota alta", ha dichiarato Netflix in un comunicato. "Siamo grati allo showrunner Erik Oleson, agli sceneggiatori, alla troupe stellare e al cast straordinario, incluso Charlie Cox, e grati ai fan che hanno supportato lo show nel corso degli anni. Sebbene la serie si sia conclusa su Netflix, le tre stagioni esistenti resteranno disponibili negli anni a venire, mentre il personaggio di Daredevil vivrà nei progetti futuri della Marvel".

L'inatteso stop a Daredevil torna ad alimentare le voci secondo le quali queste cancellazioni siano riconducibili al prossimo lancio di Disney+, servizio di video in streaming concorrente in dote a Disney Streaming Services, una sussidiaria della Walt Disney Company, che nel 2009 ha acquisto Marvel Entertainment. L'eventuale mancato appoggio della Marvel all'accordo con Netflix potrebbe essere motivato quindi da un conflitto d'interessi. E quanto scritto dal servizio nel proprio comunicato parla chiaro su ciò che potrebbe accadere nei mesi a venire, anche in relazione al destino delle restanti Jessica Jones e The Punisher, delle quali erano stati già ordinati nuovi episodi. Non è escluso tuttavia che a fare un passo indietro possa essere stato proprio Netflix, che già in altre recenti circostanze ha lasciato intendere di voler portare la propria offerta di contenuti originali in una nuova direzione.