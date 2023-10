Prime Video: Le Serie TV in streaming a ottobre 2023

News Serie TV

Arriva la nuova serie italiana Everybody Loves Diamonds e le nuove stagioni di Upload e Bosch: L'eredità.

Una degli aspetti apprezzabili di Prime Video è che non racconta le solite storie italiane. E che, se decide di farlo, non lo fa nel modo solito. Dopo Bang Bang Baby, Prisma, The Bad Guy e Pesci piccoli, a ottobre sul servizio streaming di Amazon arriva la nuova produzione originale Everybody Loves Diamonds. Si tratta del primo heist drama italiano, ispirato dalla storia vera del Colpo di Anversa. Con un piano geniale, uno squinternato gruppo di ladri capeggiato da Kim Rossi Stuart riesce ad aggirare il sistema di sicurezza all'avanguardia dell'Antwerp Diamond Centre di Anversa e rubare pietre preziose per milioni di dollari. Una storia che fa anche ridere, come senz'altro farà ridere, e molto, l'attesissima terza stagione di Upload. Un Nathan appena "scaricato" e il suo "angelo" del servizio clienti, Nora, navigano nella loro relazione mentre corrono per fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite. Riusciranno a chiudere Freeyond e avere finalmente una vita insieme? Oppure è solo questione di tempo prima che la testa di Nathan esploda?

Continuano anche le nuove indagini di Harry Bosch nella seconda stagione dello spin-off Bosch: L'eredità. Dopo la scomparsa della figlia Maddie, che si presume sia stata rapita, l'investigatore privato e i suoi fanno di tutto per ritrovarla, rincontrando lunga la strada il detective Jerry Edgar, un "vecchio" personaggio di Bosch intorno al quale a Prime Video si sta pensando di costruire un secondo spin-off. Inoltre, entrano nel vivo le storie degli studenti della Godolkin University nei nuovi episodi di Gen V, lo scatenato spin-off di The Boys, mentre si concludono la seconda stagione de La Ruota del Tempo e la miniserie prequel The Continental: Dal mondo di John Wick.



Guarda subito Gen V su Prime Video



Guarda subito The Continental su Prime Video





Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prime Video, le Serie TV in streaming a ottobre 2023

Serie TV in prima visione

Everybody Loves Diamonds , Stagione 1 (13 ottobre)

, Stagione 1 (13 ottobre) Bosch: L'eredità , Stagione 2 (20 ottobre)

, Stagione 2 (20 ottobre) Upload, Stagione 3 (20 ottobre, episodi settimanali)

Anime

Goblin Slayer , Stagioni 1-2 (31 ottobre)

, Stagioni 1-2 (31 ottobre) Mobile Suit Gundam , Stagione 1 (31 ottobre)

, Stagione 1 (31 ottobre) Soul Eater, Stagione 1 (31 ottobre)

Docuserie e Intrattenimento

Desperately Seeking Soulmate: Escaping Twin Flames Universe , Stagione 1 (6 ottobre)

, Stagione 1 (6 ottobre) One Shot: Overtime Elite, Stagione 1 (9 ottobre)

Proseguono