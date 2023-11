Prime Video: Le Serie TV in streaming a novembre 2023

News Serie TV

Questo mese sul servizio streaming le serie italiane Monterossi e Noi siamo leggenda e i nuovi episodi della serie animata Invincible.

Eroi ordinari e straordinari a novembre su Prime Video. Gli appassionati di Serie TV troveranno i nuovi episodi della seconda stagione di Monterossi, il crime drama italiano tratto dai romanzi di Alessandro Robecchi, e gli episodi a lungo attesi della seconda stagione di Invincible, la serie animata per un pubblico adulto tratta dal fumetto omonimo di Robert Kirkman. Nella prima, il detective per caso Carlo Monterossi indaga uno strano omicidio compiuto nel cuore di uno dei quartieri più chic di Milano. A perdere la vita è un facoltoso imprenditore, freddato sotto casa con due colpi di pistola. Sul suo corpo, un sasso. L'omicidio non è un caso isolato ma l'inizio di una serie di delitti che portano la stessa firma. Il mistero dei sassi getta Milano nello scompiglio e il Ministero decide di rafforzare le indagini, mentre Carlo, sempre in bilico tra giustizia e vendetta, scopre che il caso affonda le radici in ragioni più oscure. Nella seconda, ancora provato dal tradimento di Nolan, rivoltatosi contro l'umanità e la sua famiglia, Mark/Invincible lotta per ricostruire la sua vita mentre affronta una serie di nuove minacce, combattendo al contempo la sua più grande paura: quella di diventare come suo padre senza nemmeno accorgersene.

Monterossi 2: Trailer: Monterossi:Il trailer ufficiale della stagione 2 - HD

In contemporanea con la trasmissione in chiaro arriva inoltre Noi siamo leggenda, un fantasy di formazione il cui cast include diversi attori della serie di successo Mare fuori, inclusi Giacomo Giorgio, Nicolas Maupas e Valentina Romani. La storia ruota attorno a cinque ragazzi con poteri straordinari che affondano le radici nelle loro paure e nei loro desideri più profondi, capaci di stravolgere le loro vite. Niente missioni iperboliche, nessun universo da salvare o supercattivi da combattere. I superpoteri si fanno metafora delle difficoltà che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare, in un affresco commovente, forte, divertente e spiazzante della società e di una parentesi dell'esistenza di ognuno di noi. Segnaliamo inoltre Romancero, thriller soprannaturale su due giovani indifesi in fuga dalle forze dell'ordine, da potenti creature soprannaturali e da loro stessi. Ambientata in un'Andalusia deserta e crudele, tanto reale quanto mitica, durante una notte da incubo afflitta da demoni, streghe e bevitori di sangue, la serie segue Cornelia, una ragazza alla quale è stata rubata l'infanzia, e Jordan, che non è un ragazzo ma nemmeno un uomo.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prime Video, le Serie TV in streaming a novembre 2023

Serie TV in prima visione

Invincible , Stagione 2 Parte 1 (3 novembre)

, Stagione 2 Parte 1 (3 novembre) Romancero , Stagione 1 (3 novembre)

, Stagione 1 (3 novembre) Monterossi, Stagione 2 (10 novembre)

Altre Serie TV

Animal Kingdom , Stagione 6 (1 novembre)

, Stagione 6 (1 novembre) Noi siamo leggenda, Stagione 1 (16 novembre, episodi settimanali)

Anime

City Hunter , Stagioni 3-4 (1 novembre)

, Stagioni 3-4 (1 novembre) Naruto: Shippuden , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Dragon Ball , Stagione 1 (2 novembre)

, Stagione 1 (2 novembre) Dragon Ball Z , Stagione 1 (2 novembre)

, Stagione 1 (2 novembre) Fairy Tail, Stagioni 5-6 (30 novembre)

Docuserie e Intrattenimento

007: Road to a Million , Stagione 1 (10 novembre)

, Stagione 1 (10 novembre) Twin Love, Stagione 1 (17 novembre)

Proseguono