Prime Video: Gli Anelli del Potere e le altre Serie TV in streaming a settembre 2022

Tra novità del mese, la serie evento Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere e le nuove produzioni italiane Prisma e Me Contro Te: La famiglia reale.

Il momento a lungo atteso è arrivato. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è disponibile da oggi, con i primi due episodi, su Prime Video. In realtà solo uno degli appuntamenti imperdibili di settembre sul servizio streaming. Basata sulla celebre saga fantasy di J.R.R. Tolkien, la serie evento va indietro nel tempo, a molto prima delle avventure di Frodo e della Compagnia dell'Anello, per esplorare le eroiche leggende della mitica Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Un periodo in cui grandi poteri furono forgiati, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien - il malvagio Signore Sauron - minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Gli Anelli del Potere è una produzione imponente che con i suoi 8 episodi costati circa un miliardo di dollari terrà compagnia per otto settimane fino al 14 ottobre.

Gli Anelli del Potere: Trailer ITA Finale: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, il trailer finale italiano della serie Amazon - HD

Arrivano poi due nuove produzioni tutte italiane. Prisma promette di essere la nuova serie di formazione capolavoro di Ludovico Bessegato, lo stesso di SKAM Italia. Esplorando la complessa relazione tra identità, aspirazioni, aspetto fisico e orientamenti sessuali, seguiamo un gruppo di adolescenti di Latina e, in particolare, i gemelli Marco e Andrea (interpretati da Mattia Carrano), all'apparenza identici ma profondamente diversi nelle inquietudini che esprimono. Me Contro Te: La famiglia reale porta per la prima volta in tv con una serie la collaudata coppia formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia. Questa nuova avventura li vede vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni, scoprendo di essere a loro volta il buon esempio di cui i nipoti della regina hanno bisogno. Da non perdere anche Un affare privato, serie spagnola ambientata nella Galizia degli anni '40, con Aura Garrido nei panni di una coraggiosa donna dell'altra società con uno spirito da poliziotta la quale si propone di dare la caccia al serial killer che sta terrorizzando la città da mesi, assistita dal suo fedele maggiordomo.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a settembre 2022

Serie TV in prima visione

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere , Stagione 1 (2 settembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (2 settembre, episodio settimanale) Un affare privato , Stagione 1 (16 settembre)

, Stagione 1 (16 settembre) Prisma , Stagione 1 (21 settembre)

, Stagione 1 (21 settembre) Jungle , Stagione 1 (30 settembre)

, Stagione 1 (30 settembre) Me contro Te: La famiglia reale, Stagione 1 (30 settembre)

Altre Serie TV

Anime

Assassination Classroom , Stagioni 1-2 (1 settembre)

, Stagioni 1-2 (1 settembre) Fire Force, Stagioni 1-2 (15 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

Atlético de Madrid: Un altro modo di intendere la vita , Stagione 2 (8 settembre)

, Stagione 2 (8 settembre) The Grand Tour, A Scandi Flick (16 settembre)

Per i più piccoli