Gli Anelli del Potere: Un ritorno appassionante (per ora) per l'universo di Tolkien

Abbiamo visto in anteprima i primi due episodi della serie tv più attesa di questo autunno. Gli Anelli del Potere, il ritorno del Signore degli Anelli per Prime Video, parte con uno spettacolo sontuoso e divertente.

Sempre gli anelli saranno al centro della bramosia dell'universo di J.R.R. Tolkien, ma siamo parecchio prima - addirittura migliaia di anni - rispetto al periodo in cui Frodo e la sua compagnia di giro hanno appassionato milioni di persone con la versione di Peter Jackson de Il Signore degli Anelli. Questa volta sono le appendici di quella saga immortale a fare da canovaccio narrativo per la serie tv più attesa dell'anno: Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere. Targata Prime Video, arriva dal 2 settembre. Subito i primi due episodi, poi uno nuovo ogni settimana.



Un budget di altri tempi, oltre 700 milioni per otto puntate e 250 milioni di dollari per i diritti, molta attesa e le spade impugnate aggressivamente dei cultori dell'opera tolkeniana inorriditi da troppe libertà (a loro dire) nel rappresentare razze e popoli. L'invito che ci permettiamo di fare, sempre che non siate ormai definitivamente rapiti dal virus del tifo più che dell'amore per un autore, è di approcciarvi in maniera laica. Non ve ne pentirete, almeno possiamo dirlo dei primi due episodi, che abbiamo visto in anteprima, superando misure di sicurezza degne di Mordor. Gli stessi episodi che alcune ore fa sono stati presentati in un'anteprima londinese lontana dall'essere sobria, una vera incoronazione postuma per Tolkien. Con tanto di after-party al British Museum.

Siamo nella Seconda Era della storia della Terra di Mezzo, in un dramma epico che si svolge migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli. "Un'era lontana in cui furono forgiati grandi poteri, regni ascesero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, la speranza appesa al più esile dei fili, e uno dei più grandi cattivi usciti dalla penna di Tolkien minacciò di far sprofondare tutto il mondo nell'oscurità. Partendo da un momento di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, alcuni già noti, altri nuovi, mentre si apprestano a fronteggiare il temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle più oscure profondità delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale elfica di Lindon, all'isola mozzafiato del regno di Númenor, fino ai luoghi più estremi sulla mappa”.



Il Signore degli Anelli - Gli anelli del Potere: Il Signore degli Anelli - Gli anelli del Potere: Il nuovo Trailer Italiano Ufficiale Dal Comic Con 2022 - HD

Regni e personaggi, lo avete capito, che in questi primi capitoli introduttivi vengono presentati per la prima volta, cavalcando tempi e guerre, proseguendo in parallelo varie linee narrative, che coinvolgono le varie eroiche genie del mondo fantasy: dagli Elfi ai Nani (da sempre i preferiti di chi scrive), passando per gli umani. Le due importanti prove sembrano dalle prime battute superate: quella della spettacolarità visiva, onestamente mai vista in una serie televisiva, e quella della tenuta narrativa, visto che i vari rivoli sembrano equilibrati e ben amalgamati. Ci siamo divertiti, insomma, nel senso pieno e ampio del termine, non facendoci troppo distrarre dal colore della pelle o dall'aspetto fisico in generale. Lasciamo questa analisi antropologica agli esegeti del maestro, noi ci teniamo un'esperienza appassionante e soprattutto la voglia di averne ancora, una iniziale forma di dipendenza per una nuova serie è sempre una prova cruciale. Specie per Gli Anelli del Potere, che minaccia seriamente di accompagnarci per varie stagioni e molti anni.

Mai come in questo caso: to be continued.