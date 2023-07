Prime Video: Ecco quando saranno disponibili Reacher 2, lo spin-off di The Boys e Mr. & Mrs. Smith

News Serie TV

Il servizio streaming mostra in un promo le novità in arrivo tra l'estate e l'autunno.

Il meglio deve ancora arrivare su Prime Video. Il 2023 del servizio streaming è iniziato con gli episodi finali di Hunters e Carnival Row, e andato avanti con la miniserie nominata a 9 Emmy Daisy Jones & The Six e il fenomeno globale Citadel, e di recente ha dato l'ultimo saluto alle amatissime La fantastica signora Maisel e Tom Clancy's Jack Ryan. Siamo appena alla metà dell'anno e ci sono ancora molte altre cartucce da sparare. Alcuni dei titoli più attesi saranno disponibili già quest'estate, mentre di altri è stato annunciato l'arrivo in autunno con un promo che in alcuni casi ne rivela le prime sequenze.

Arrivano Reacher 2, Gen V e Mr. & Mrs. Smith

Settembre, appropriatamente, sarà il mese di Gen V. Il primo spin-off live-action di The Boys è ambientato nell'unico college americano riservato ai Super, gestito dalla Vought International, dove giovani adulti competitivi e in preda agli ormoni mettono alla prova i rispettivi limiti fisici, morali e sessuali nella competizione per strappare i migliori contratti nelle migliori città. A novembre arriverà la novità Mr. & Mrs. Smith. Nuova creazione del pluripremiato ideatore di Atlanta Donald Glover, per Prime Video già dietro le quinte di Swarm, la serie si basa sul film omonimo del 2005 e segue quest'ultimo e Maya Erskine nei panni di una coppia che entra in una nuova fase del matrimonio che la unisce dopo aver accettato di lavorare come spie per una misteriosa agenzia.

Dicembre sarà invece il mese della seconda stagione di Reacher, la serie d'azione con Alan Ritchson basata sui romanzi di Lee Child con protagonista Jack Reacher. Come anticipato dalle notizie precedenti, il nuovo ciclo di episodi porterà sullo schermo la storia raccontata nel 2009 in Vendetta a freddo. Nel libro, quando un membro dell'unità viene trovato cadavere nel deserto californiano, Frances Neagley convoca a Los Angeles gli altri veterani, scoprendo che solo quattro di loro, a quanto pare, sono sopravvissuti a un'inspiegabile furia omicida. Chi li sta uccidendo? E cosa farà Reacher per vendicarli? Un personaggio chiave di questa storia sarà David O'Donnell (Shaun Sipos, Outer Range), un fidatissimo ex collaboratore di Reacher nella squadra speciale dell'esercito statunitense di cui faceva parte.

Questi appuntamenti saranno preceduti dalla seconda stagione de L'estate nei tuoi occhi (disponibile da oggi), dalla seconda stagione della divertente serie fantasy di Neil Gaiman Good Omens (28 luglio), dalla miniserie australiana con Sigourney Weaver Ascolta i fiori dimenticati (4 agosto), dal mystery teen drama basato sul romanzo di Harlan Coben Shelter (18 agosto) e dalla seconda stagione della serie sci-fi basata sul ciclo di romanzi La Ruota del Tempo (1 settembre).