Pedro Pascal è apparso in Buffy l'ammazzavampiri: Chi ha interpretato?

Pedro Pascal oggi non ha bisogno di presentazioni, eppure uno dei suoi primi ruoli televisivi è arrivato con Buffy l'ammazzavampiri: chi ha interpretato?

Pedro Pascal non smette mai di stupire: ricordate ad esempio una delle sue prime apparizioni televisive? E se vi dicessimo che uno dei suoi primi ingaggi è arrivato con Buffy l'ammazzavampiri? Oggi la sua popolarità è strettamente collegata al mondo delle Serie TV, complice il successo raggiunto dapprima ne Il Trono di Spade. A seguire è stato scelto come uno dei protagonisti di Narcos, poi leader indiscusso in The Mandalorian, tra le serie più amate nell’universo di Star Wars. Pedro Pascal figura inoltre tra i protagonisti di The Last of Us, ultimo gioiello di HBO. Ma chi ha interpretato in Buffy l'ammazzavampiri?

Pedro Pascal, chi ha interpretato in Buffy l'ammazzavampiri?

Ancora oggi, quando si pronuncia il nome di Buffy, è automatico associarlo a Sarah Michelle Gellar, che l'ha interpretata in tv dal 1997 al 2003. Sono trascorsi vent'anni dalla fine di quel capitolo e, mentre i fan tremano all'idea di un remake, altri cadono preda della nostalgia e ripescano alcuni dei momenti più iconici o bizzarri della serie tv. Così come i cameo di attori che all'epoca non hanno lasciato un segno, ma che oggi invece sono fondamentali nel mondo dello spettacolo. Ed è proprio il caso di Pedro Pascal, apparso brevemente in un episodio di Buffy l'ammazzavampiri.

Ha sfidato un uomo-montagna ne Il Trono di Spade, esseri mostruosi in The Mandalorian ed è scampato a un virus letale in The Last of Us, ma non ha potuto evitare un paletto nel cuore. Buffy, del resto, è un'ammazzavampiri eccellente (non a caso è la Prescelta). Nel primo episodio della quarta stagione, Buffy si trova al college e non riesce ad adattarsi facilmente. Ed è qui che incontra Eddie, una matricola come lei interpretata da Pedro Pascal (accreditato però come Pedro Balmaceda). Entrambi spaesati e fuori posto, condividono il disagio della solitudine al college. Poco dopo si separano e, quando si incontrano di nuovo quella notte, Buffy intuisce che Eddie non è più lo stesso: è stato trasformato in un vampiro ed è costretta a ucciderlo. Una parentesi breve, ma intensa per Pedro Pascal, oggi abituato a ritmi e ruoli nettamente differenti.