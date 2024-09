Only Murders in the Building rinnovata subito per una quinta stagione

News Serie TV

L'annuncio segue di una settimana il debutto della stagione 4, in Italia su Disney+.

Un altro inquilino dell'Arconia potrebbe fare una brutta fine: Hulu ha rinnovato la mystery comedy Only Murders in the Building per una quinta stagione, appena una settimana dopo il debutto della quarta (in Italia in streaming in contemporanea su Disney+ ogni martedì).

Il costante successo di Only Murders in the Building

"Al giorno d'oggi, avere cinque stagioni di qualcosa è straordinario, ed è tutto merito di questo gruppo incredibile", ha dichiarato il co-ideatore della serie John Hoffman in una nota pubblicata da TVLine. "Mi sento così onorato di lavorare con tutti sia dentro che fuori lo schermo in questo show. Amo la sfida di fare di più ogni stagione e fare del nostro meglio per portare il podcast in un mondo completamente nuovo... È una dolce sensazione per tutti noi vivere questo momento con questo show, e sapere del modo in cui è arrivato nel mondo, e che le persone lo hanno abbracciato, è travolgente".

Only Murders in the Building è una delle serie di maggior successo di Hulu, premiata con quattro Emmy e candidata 21 volte all'edizione di quest'anno del prestigioso premio televisivo, incluso come miglior comedy. La stagione attualmente in corso sta vedendo Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) lottare con gli eventi che circondano l'omicidio dell'amica e controfigura di Charles, Sazz Pataki (Jane Lynch). Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast "Only Murders". Quando Charles, Oliver e Mabel tornano poi a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell'Arconia.