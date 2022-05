Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor lo interpreterebbe in altri progetti

News Serie TV

Mentre i fan di Star Wars attendono con trepidazione Obi-Wan Kenobi su Disney+, Ewan McGregor si dice disposto a tornare in futuro ancora nei suoi panni, in "altri progetti"...

Il conto alla rovescia è cominciato: il 27 maggio potremo vedere su Disney+ in streaming la prima puntata di Obi-Wan Kenobi, la miniserie che rivede Ewan McGregor nei panni del leggendario jedi, a quasi vent'anni di distanza dai prequel di George Lucas. Se già non bastasse la curiosità dei fan per la partecipazione di Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, e quindi un legame fortissimo col nucleo narrativo centrale della saga storica, ora McGregor li fa sognare ancora. Parlandone con Total Film, l'attore si è detto disposto a rivestire ancora questi panni... Leggi anche Star Wars Obi-Wan, Hayden Christensen: "Darth Vader è un grande onore"

Ewan McGregor: "Se ne avessi l'opportunità, sarei disposto a tornare"

Obi-Wan Kenobi parte il 27 maggio su Disney+, ma non pensate che Ewan McGregor ne abbia abbastanza del suo grandioso cavaliere Jedi, che prima di lui fu interpretato da Alec Guinness nella saga storica di George Lucas e poi vide le sue fattezze più giovani nei prequel di Star Wars usciti al cinema tra il 1999 e il 2005. In un'intervista con Total Film, Ewan McGregor ha confessato che non pone limiti alle ore che trascorrerà interpretando uno dei personaggi più carismatici del cinema americano.

Se avessimo l'opportunità di rifarlo, sarei della partita, totalmente. È stato bello tornare e colmare la distanza tra me e Alec Guinness. Dall'interpretazione ho avuto molto di più di quello che ebbi da tutti i tre film passati messi insieme. È per via delle sceneggiature, delle persone con cui stavamo facendo la serie e per la tecnologia. Tutto è così diverso.