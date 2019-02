Netflix, nuove Serie TV in streaming a marzo 2019: After Life, Turn Up Charlie e Santa Clarita Diet 3

Ricky Gervais e Idris Elba stanno arrivando su Netflix! A marzo, gli acclamati attori britannici, premiati entrambi con il Golden Globe (per i loro ruoli in The Office e Luther rispettivamente), saranno i protagonisti delle nuove comedy After Life e Turn Up Charlie. La prima, una creazione dello stesso Gervais, racconta la storia un uomo che, dopo la morte improvvisa della moglie, prende in considerazione il suicidio ma decide di continuare a vivere per punire il mondo. La seconda segue invece Elba nei panni di un DJ in crisi e scapolo incallito che decide di diventare il "tato" della problematica figlia del suo migliore amico, perseguendo nel frattempo un ultimo, disperato tentativo di raggiungere il successo provando a fare l'attore. Si riderà anche con Drew Barrymore nella terza stagione della dark comedy Santa Clarita Diet, mentre l'altra novità Osmosis si domanda: cosa succede quando si lascia scegliere all'algoritmo di un'app innovativa la propria anima gemella? Ecco qui di seguito il calendario delle novità in arrivo sul servizio di video in streaming, ricordando che torneremo ad aggiornarlo nei prossimi giorni con le altre (spesso molte) aggiunte dell'ultimo momento non segnalate anticipatamente.

PRIME VISIONI

1/3 - Norther Rescue, Stagione 1

6/3 - Secret City, Stagione 2

7/3 - The Order, Stagione 1

8/3 - After Life, Stagione 1

8/3 - Immortals, Stagione 1

8/3 - Shadow, Stagione 1

15/3 - Arrested Development, Stagione 5B

15/3 - Love, Death & Robots, Stagione 1

15/3 - Turn Up Charlie, Stagione 1

22/3 - Delhi Crime, Stagione 1

29/3 - Osmosis, Stagione 1

29/3 - Santa Clarita Diet, Stagione 3

Marzo - On My Block, Stagione 2

PROSEGUONO

-​ Black Lightning, Stagione 2 (ogni lunedì)

- Dynasty, Stagione 2 (ogni sabato)

-​ Shadowhunters, Stagione 3B (ogni martedì)

- Star Trek: Discovery, Stagione 2 (ogni venerdì)