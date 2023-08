Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2023

News Serie TV

Si torna a scuola con le nuove stagioni di Sex Education e DI4RI. Tra le novità anche Virgin River 5 e i finali di Disincanto e Top Boy.

Chi ha detto che la vita in provincia è noiosa? A settembre, su Netflix tornano alcune delle storie più appassionanti del servizio streaming ambientate nei luoghi più insospettabili. A Moordale, Otis e i suoi amici e compagni di scuola affrontano un nuovo inizio in un nuovo liceo nella quarta e ultima stagione di Sex Education. Se lui è nervoso all'idea di creare una nuova clinica, Eric spera che non saranno di nuovo quelli "sfigati". Alla Cavendish tutto sembra diverso: ogni giorno si fa yoga nel giardino comune, si respira un'atmosfera all'insegna della sostenibilità e c'è un gruppo di ragazzi popolari per la loro... gentilezza?! Mentre tutti loro fanno i conti con lo shock culturale, negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla Wallace University. A Virgin River, la quinta stagione dell'omonimo drama romantico presenta nuove relazioni sorprendenti, una rottura scioccante, un difficile processo giudiziario, un addio straziante e un incendio che minaccia la città. Alcuni rapporti si rinsaldano mentre altri finiscono in pezzi. I problemi della maternità spingono Mel a prendere una decisione importante sul suo futuro in clinica, mentre la sua gravidanza innesca inaspettatamente una connessione emotiva con il suo passato. Nel frattempo, Jack cerca di dare ulteriormente prova di sé a Mel impegnandosi finalmente in alcuni confronti attesi da tempo con i suoi stessi demoni e, naturalmente, Charmaine.

Gli appassionati di storie crime non dovranno perdersi l'atto conclusivo di Top Boy. Prima della fine, Sully e Dushane devono affrontare nuovi problemi, poiché tutto quello che hanno costruito è minacciato da forze esterne e interne al loro impero. Le regole che hanno vissuto per tutta la loro vita vengono messe alla prova in un mondo in continua evoluzione in una stagione finale che deciderà chi potrà regnare come capo di Summerhouse. Dall'Italia arriva la prima parte della stagione 2 della serie per ragazzi DI4RI. I protagonisti affrontano il loro terzo e ultimo anno di medie. Un anno indimenticabile e carico di sfide, che si chiuderà con la prima prova importante della loro vita, l'esame di terza media, e con una scelta determinante: che cosa fare dopo? Se ognuno dovrà prendere la propria strada, l'amicizia sopravviverà alla separazione? Si conclude anche la serie animata Disincanto. Per salvare Dreamland dal malvagio dominio della Regina Dagmar, sua madre, la Principessa Bean deve sconfiggerla e sfuggire alla profezia che ucciderà qualcuno a cui vuole bene. La posta in gioco è più alta che mai mentre questa eroina e i suoi compagni affrontano Satana, un cadavere senza testa, uno scienziato cattivo e, la cosa più terrificante di tutte, il loro vero destino.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle Serie TV in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a settembre 2023

Serie TV in prima visione

Disincanto , Parte 5 (1 settembre)

, Parte 5 (1 settembre) Infamia , Stagione 1 (6 settembre)

, Stagione 1 (6 settembre) Polícia carioca , Stagione 1 (6 settembre)

, Stagione 1 (6 settembre) Tahir's House , Stagione 1 (6 settembre)

, Stagione 1 (6 settembre) La mia prediletta , Miniserie (7 settembre)

, Miniserie (7 settembre) Top Boy , Stagione 3 (7 settembre)

, Stagione 3 (7 settembre) Virgin River , Stagione 5 Parte 1 (7 settembre)

, Stagione 5 Parte 1 (7 settembre) Il tempo per noi , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) In fiamme , Miniserie (8 settembre)

, Miniserie (8 settembre) DI4RI , Stagione 2 Parte 1 (14 settembre)

, Stagione 2 Parte 1 (14 settembre) Le vedove del giovedì , Stagione 1 (14 settembre)

, Stagione 1 (14 settembre) Miseducation , Stagione 1 (15 settembre)

, Stagione 1 (15 settembre) Surviving Summer , Stagione 2 (15 settembre)

, Stagione 2 (15 settembre) Sex Education , Stagione 4 (21 settembre)

, Stagione 4 (21 settembre) Song of the Bandits, Stagione 1 (22 settembre)

Altre Serie TV

DC's Legends of Tomorrow , Stagione 7 (1 settembre)

, Stagione 7 (1 settembre) Braccialetti rossi, Stagioni 2-3 (4 settembre)

Anime

Bleach , Stagione 6 (1 settembre)

, Stagione 6 (1 settembre) Gamera Rebirth , Stagione 1 (7 settembre)

, Stagione 1 (7 settembre) Castlevania: Nocturne, Stagione 1 (28 settembre)

Docuserie e Intrattenimento

The Wolf , Stagione 1 (3 settembre)

, Stagione 1 (3 settembre) Spy Ops: Operazioni speciali , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Glow Up , Stagione 5 (12 settembre)

, Stagione 5 (12 settembre) L'amore è cieco, Sagione 5 (settembre)

Per i più piccoli

Kung Fu Panda: Il cavaliere dragone, Stagione 2 (7 settembre)

