Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2023

Giugno inaugura un'estate ricca di Serie TV in prima visione su Netflix, in barba (per ora) allo sciopero degli sceneggiatori e forse così fatta per contrastare la possibile fuga di abbonati dopo le recenti, antipatiche novità nelle condizioni di utilizzo del servizio streaming. Non possiamo non cominciare, chiaramente, da The Witcher. La serie fantasy sul cacciatore di mostri Geralt di Rivia torna con la prima metà della terza stagione (la seconda sarà disponibile a distanza di un mese), l'ultima con Henry Cavill nei panni dello strigo protagonista. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente competono per catturare Ciri, Geralt è determinato a proteggere la sua famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata dell'addestramento magico di Ciri, Yennefer li conduce alla fortezza protetta di Aretuza, dove spera di scoprire di più sui poteri non sfruttati della ragazza. Invece, scoprono di essere sbarcati in un campo di battaglia di corruzione politica, magia oscura e tradimento. Imperdibile la nuova serie animata di Zerocalcare Questo mondo non mi renderà cattivo. Quando un vecchio amico torna dopo anni di assenza e non riconosce il quartiere in cui è cresciuto, Zero vuole aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. Ma si rende conto di non esserne capace.

The Witcher 3 : Video Annuncio Ufficiale: The Witcher 3 : Video Annuncio Ufficiale con data della terza stagione della serie Netflix - HD

Questo mondo non mi renderà cattivo: Trailer: Questo mondo non mi renderà cattivo: Il trailer ufficiale della nuova serie animata di Zerocalcare - HD

Tornano e si concludono, poi, le avventure sentimentali di Devi nella quarta e ultima stagione della deliziosa teen comedy di Mindy Kaling Non ho mai... Scopriremo finalmente per chi batte il cuore dell'adolescente. Forse per Ben, con il quale ha appena perso la verginità? Forse per Paxton, con il quale non ha funzionato e ora è tornato nella sua vita? Oppure per qualcun altro? Si concludono anche le storie dei passeggeri del Volo 828. Negli ultimi episodi della stagione finale di Manifest tutti lotteranno per rispondere a un numero sufficiente di Chiamate in modo da salvarsi prima che arrivi l'Apocalisse. Ma i poteri maligni dello zaffiro di Angelina continueranno a creare disastri che culmineranno in uno scontro tra il bene e il male nell'ultimo giorno di questo capitolo della saga. La nuova Glamorous, con una sfavillante Kim Cattrall (Sex and the City), racconta invece la storia di un giovane di genere non dichiarato la cui vita sembra essere in sospeso finché non inizia a lavorare per un'ex modella e leggendaria magnate nel complicato mondo dell'industria del beauty.

Non ho mai... 4: Trailer Italiano Ufficiale: Non ho mai... 4: Il Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Manifest 4: Trailer Italiano episodi finali: Manifest 4: La fine del mondo è vicina nel trailer ufficiale italiano degli episodi finali - HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Netflix, le Serie TV in streaming a giugno 2023

Serie TV in prima visione

I tre giorni dopo la fine , Stagione 1 (1 giugno)

, Stagione 1 (1 giugno) Manifest , Stagione 4 Parte 2 (2 giugno)

, Stagione 4 Parte 2 (2 giugno) Scoop , Stagione 1 (2 giugno)

, Stagione 1 (2 giugno) Valeria , Stagione 3 (2 giugno)

, Stagione 3 (2 giugno) Vortex: Crimini dal passato , Stagione 1 (2 giugno)

, Stagione 1 (2 giugno) Barracuda Queens , Stagione 1 (5 giugno)

, Stagione 1 (5 giugno) Non ho mai... , Stagione 4 (8 giugno)

, Stagione 4 (8 giugno) Human Resources , Stagione 2 (9 giugno)

, Stagione 2 (9 giugno) I segugi , Stagione 1 (9 giugno)

, Stagione 1 (9 giugno) Questo mondo non mi renderà cattivo , Miniserie (9 giugno)

, Miniserie (9 giugno) Madre de alquiler , Stagione 1 (14 giugno)

, Stagione 1 (14 giugno) Divorziamo! , Stagione 1 (22 giugno)

, Stagione 1 (22 giugno) Glamorous , Stagione 1 (22 giugno)

, Stagione 1 (22 giugno) Il cane che dorme , Stagione 1 (22 giugno)

, Stagione 1 (22 giugno) Delete , Stagione 1 (28 giugno)

, Stagione 1 (28 giugno) The Witcher , Stagione 3 Parte 1 (29 giugno)

, Stagione 3 Parte 1 (29 giugno) Black Mirror , Stagione 6 (giugno)

, Stagione 6 (giugno) Celebrity, Stagione 1 (giugno)

Altre Serie TV

New Amsterdam , Stagione 3 (1 giugno)

, Stagione 3 (1 giugno) Riverdale, Stagione 6 (1 giugno)

Docuserie e Intrattenimento

Arnold (7 giugno)

(7 giugno) L'amore è cieco: Brasile , Stagione 3 (7 giugno, episodi settimanali)

, Stagione 3 (7 giugno, episodi settimanali) Tour de France: Sulla scia dei campioni , Stagione 1 (8 giugno)

, Stagione 1 (8 giugno) Le carte dell'assassino , Stagione 1 (9 giugno)

, Stagione 1 (9 giugno) Tex Mex Motors , Stagione 1 (9 giugno)

, Stagione 1 (9 giugno) Il nostro pianeta , Stagione 2 (14 giugno)

, Stagione 2 (14 giugno) Break Point , Parte 2 (21 giugno)

, Parte 2 (21 giugno) Caccia ai killer , Stagione 3 (23 giugno)

, Stagione 3 (23 giugno) Is It Cake?, Stagione 2 (30 giugno)

Anime

Skull Island , Stagione 1 (22 giugno)

, Stagione 1 (22 giugno) Ooku, Stagione 1 (29 giugno)

Per i più piccoli

Alvinnn!!! e i Chipmunks , Stagioni 1-4 (1 giugno)

, Stagioni 1-4 (1 giugno) LEGO Ninjago , Stagione 5 (1 giugno)

, Stagione 5 (1 giugno) My Little Pony: Ritrova la tua magia , Capitolo 4 (6 giugno)

, Capitolo 4 (6 giugno) Narvalo o quasi, Stagione 1 (19 giugno)

Proseguono