Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2022

Questo mese arrivano la nuova miniserie di Shonda Rhimes Inventing Anna, il sequel Vikings: Valhalla e la serie originale italiana Fedeltà.

Novità dal grande impatto e fascino stanno arrivando su Netflix. A febbraio, il servizio streaming delizierà quei tanti che in tutti questi anni si sono strappati i capelli per le storie e i personaggi di Shonda Rhimes (da Grey's Anatomy a Scandal a Le regole del delitto perfetto a Bridgerton) con l'attesissima Inventing Anna, da lei scritta oltre che prodotta. La vincitrice di due Emmy Julia Garner (Ozark) interpreta Anna Delvey, un'audace imprenditrice o forse solo un genio della truffa. Una giornalista segue la sua storia, quella di una giovane donna che ha convinto l'élite di New York di essere una leggendaria ereditiera tedesca, anche famosissima su Instagram. E, a proposito di leggende, continua la storia dei vichinghi nell'altrettanto attesissimo sequel di una delle serie storiche più amate degli ultimi anni. Vikings: Valhalla, ambientata oltre 100 anni dopo il finale di Vikings, racconta le avventure eroiche di alcuni dei più famosi vichinghi mai vissuti. Uomini e donne che tracciano nuovi percorsi mentre lottano per la sopravvivenza in una Europa in costante cambiamento ed evoluzione.

Inventing Anna: Trailer ITA: Inventing Anna: Trailer Italiano Ufficiale della serie Netflix - HD

Febbraio è il mese di San Valentino e proprio il 14 debutterà la nuova serie italiana Fedeltà. Basato sul romanzo omonimo di Marco Missiroli, il drama racconta una storia di gelosia, ossessione e insicurezza che si insinuano in un matrimonio - quello tra Carlo e Margherita (Michele Riondino e Lucrezia Guidone) - quando si instilla il dubbio del tradimento. Un legame, il loro, all'apparenza felice inizia a dissolversi quando la fedeltà di lui è messa in dubbio ed entrambi sono tentati dai desideri. Singolare poi la comedy poliziesca Murderville, in cui Will Arnett veste i panni di un investigatore affiancato in ogni episodio da una diversa celebrità con la quale risolvere crimini senza seguire un copione. Un misterio circonda anche i giovani protagonisti del teen drama Uno di noi sta mentendo, in cui alcuni studenti molto diversi tra loro sono sospettati dell'omicidio di un compagno, un sogghignante spifferatore che il primo giorno di scuola aveva sollevato un polverone con i suoi pettegolezzi. Prima di lasciarvi alla lista completa delle novità in arrivo, che torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente, segnaliamo anche il ritorno Steve Carell e della sua comedy sul posto di lavoro Space Force, con la seconda stagione.

Fedeltà: Trailer Ufficiale: Fedeltà: Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Murderville: Trailer Ufficiale: Murderville: Il Trailer Ufficiale della serie Netflix - HD

Netflix, le Serie TV in streaming a febbraio 2022

Serie TV in prima visione

Dion , Stagione 2 (1 febbraio)

, Stagione 2 (1 febbraio) Oscuro desiderio , Stagione 2 (2 febbraio)

, Stagione 2 (2 febbraio) Finding Ola , Stagione 1 (3 febbraio)

, Stagione 1 (3 febbraio) Murderville , Stagione 1 (3 febbraio)

, Stagione 1 (3 febbraio) Il colore delle magnolie , Stagione 2 (4 febbraio)

, Stagione 2 (4 febbraio) Brooklyn Nine-Nine , Stagione 7 (6 febbraio)

, Stagione 7 (6 febbraio) Disincanto , Parte 4 (9 febbraio)

, Parte 4 (9 febbraio) Finché vita non ci separi , Stagione 1 (10 febbraio)

, Stagione 1 (10 febbraio) Inventing Anna , Miniserie (11 febbraio)

, Miniserie (11 febbraio) Toy Boy , Stagione 2 (11 febbraio)

, Stagione 2 (11 febbraio) Fedeltà , Stagione 1 (14 febbraio)

, Stagione 1 (14 febbraio) Fishbowl Wives , Stagione 1 (14 febbraio)

, Stagione 1 (14 febbraio) Cielo Grande , Stagione 1 (16 febbraio)

, Stagione 1 (16 febbraio) Il giovane Wallander , Stagione 2 (17 febbraio)

, Stagione 2 (17 febbraio) La serie di Cuphead! , Stagione 1 (18 febbraio)

, Stagione 1 (18 febbraio) Space Force , Stagione 2 (18 febbraio)

, Stagione 2 (18 febbraio) Uno di noi sta mentendo , Stagione 1 (18 febbraio)

, Stagione 1 (18 febbraio) Di nuovo 15 anni , Stagione 1 (25 febbraio)

, Stagione 1 (25 febbraio) La giudice , Stagione 1 (25 febbraio)

, Stagione 1 (25 febbraio) Vikings: Valhalla, Stagione 1 (25 febbraio)

Anime

Conan il ragazzo del futuro, Stagione 1 (1 febbraio)

Docuserie

Il carnivoro , Stagione 10 Parte 2 (2 febbraio)

, Stagione 10 Parte 2 (2 febbraio) Caccia ai killer , Stagione 2 (9 febbraio)

, Stagione 2 (9 febbraio) Jeen-Yuhs: A Kanye Triology , Atto 1 (16 febbraio)

, Atto 1 (16 febbraio) Bubba Wallace: In gara contro ogni limite (22 febbraio)

Per i più piccoli

La casa delle bambole di Gabby , Stagione 4 (1 febbraio)

, Stagione 4 (1 febbraio) Kid Cosmic , Stagione 3 (3 febbraio)

, Stagione 3 (3 febbraio) Ridley Jones: La paladina del museo , Stagione 3 (15 febbraio)

, Stagione 3 (15 febbraio) Rabbids Invasion , Missione su Marte (18 febbraio)

, Missione su Marte (18 febbraio) Cat Burglar , Furto al museo (22 febbraio)

, Furto al museo (22 febbraio) Il mondo di Karma: Video musicali, Stagione 1 (24 febbraio)

