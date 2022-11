Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2022

News Serie TV

Sarà un'abbuffata natalizia: arrivano le nuove stagioni di Emily in Paris, L'estate in cui imparammo a volare e La casa di carta: Corea, la comedy italiana Odio il Natale e le novità The Witcher: Blood Origin e The Recruit.

Molte delle Serie TV che stavate aspettando saranno sulla tavola di Netflix in tempo per Natale. È un menu ricco e prelibato quello che il servizio streaming servirà ai propri abbonati nel mese più dolce dell'anno, dicembre. Ci sono le avventure romantiche di Emily Cooper a Parigi nella terza stagione del dramedy Emily in Paris, con la protagonista a un bivio nella sua vita sentimentale e anche in quella professionale. Da una parte la prospettiva di una relazione a distanza con Alfie e i suoi sentimenti per Gabriel, ora impegnato di nuovo con Camille. Dall'altra, l'invito di Sylvie a lasciare Savoir e seguirla nella sua nuova agenzia. C'è la contorta amicizia attraverso i decenni tra Kate e Tully nella seconda stagione del drama L'estate in cui imparammo a volare. Scopriremo come l'inizio della storia d'amore tra Kate e Johnny abbia creato tensioni nella loro redazione e seguiremo i tentativi di Tully di trovare un padre che non ha mai conosciuto, difendersi in tribunale dopo aver abbandonato il suo talk show e far funzionare la relazione con un affascinante collega che potrebbe essere la sua anima gemella.

Emily in Paris 3: Primo Trailer e data di uscita: Emily in Paris 3: Primo Trailer italiano e data di uscita della serie Netflix - HD

L'estate in cui imparammo a volare 2: Trailer: L'estate in cui imparammo a volare 2: Il trailer ufficiale della serie Netflix - HD

C'è anche la storia ormai dimenticata della creazione del primo prototipo di Witcher e delle vicende che portarono alla cruciale Congiunzione delle Sfere nella miniserie fantasy prequel di The Witcher, Blood Origin. E c'è la prossima fase del piano del Professore nella seconda parte dell'heist drama La casa di carta: Corea, ovvero la fuga dopo l'ambiziosa rapina all'immaginaria Zecca Unificata della Corea, che, come insegna la storia, non sarà per nulla facile o come lui e la sua banda si aspettavano. E poiché si avvicina Natale, come non consigliare la prima serie italiana natalizia di Netflix Odio il Natale, con Pilar Fogliati nei panni di una trentenne che, alla prospettiva della solita domanda "A che punto sei della tua vita?", escogita un piano per trovare il fidanzato perfetto da portare al cenone. Da non perdere anche la serie d'azione The Recruit. L'idolo delle adolescenti Noah Centineo interpreta un giovane avvocato della CIA che, durante la sua prima settimana di lavoro, resta coinvolto nel mondo pericoloso e spesso assurdo dei giochi di potere e dei suoi malvagi partecipanti.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Netflix, le Serie TV in streaming a dicembre 2022

Serie TV in prima visione

Archer , Stagione 13 (1 dicembre)

, Stagione 13 (1 dicembre) Strada senza uscita , Stagione 1 (1 dicembre)

, Stagione 1 (1 dicembre) Hot Skull , Stagione 1 (2 dicembre)

, Stagione 1 (2 dicembre) L'estate in cui imparammo a volare , Stagione 2 Parte 1 (2 dicembre)

, Stagione 2 Parte 1 (2 dicembre) La flor más bella , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) Odio il Natale , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) Smiley , Stagione 1 (7 dicembre)

, Stagione 1 (7 dicembre) CAT , stagione 1 (9 dicembre)

, stagione 1 (9 dicembre) How to Ruin Christmas , Stagione 3 (9 dicembre)

, Stagione 3 (9 dicembre) La casa di carta: Corea , Parte 2 (9 dicembre)

, Parte 2 (9 dicembre) Murderville , Chi ha ucciso Babbo Natale? (15 dicembre)

, Chi ha ucciso Babbo Natale? (15 dicembre) Far From Home , Stagione 1 (16 dicembre)

, Stagione 1 (16 dicembre) Julestorm , Miniserie (16 dicembre)

, Miniserie (16 dicembre) Paradise Police , Parte 4 (16 dicembre)

, Parte 4 (16 dicembre) The Recruit , Stagione 1 (16 dicembre)

, Stagione 1 (16 dicembre) Emily in Paris , Stagione 3 (21 dicembre)

, Stagione 3 (21 dicembre) Alice in Borderland , Stagione 2 (22 dicembre)

, Stagione 2 (22 dicembre) Il bandito del futuro , Stagione 1 (25 dicembre)

, Stagione 1 (25 dicembre) The Witcher: Blood Origin , Miniserie (25 dicembre)

, Miniserie (25 dicembre) Treason , Stagione 1 (26 dicembre)

, Stagione 1 (26 dicembre) L'impero ottomano , Stagione 2 (29 dicembre)

, Stagione 2 (29 dicembre) Chicago Party Aunt , Stagione 1 Parte 2 (30 dicembre)

, Stagione 1 Parte 2 (30 dicembre) Cielo Grande, Stagione 2 (30 dicembre)

Altre Serie TV

Don Matteo , Stagioni 1-? (14 dicembre)

, Stagioni 1-? (14 dicembre) The Sinner, Stagione 4 (15 dicembre)

Anime

Lookism , Stagione 1 (8 dicembre)

, Stagione 1 (8 dicembre) Dragon Age: Absolution, Stagione 1 (9 dicembre)

Docuserie e Intrattenimento

My Unorthodox Life , Stagione 2 (2 dicembre)

, Stagione 2 (2 dicembre) Supermodel Me: Revolution , Stagione 1 (2 dicembre)

, Stagione 1 (2 dicembre) Too Hot to Handle , Stagione 4 (7 dicembre, episodi settimanali)

, Stagione 4 (7 dicembre, episodi settimanali) Dream Home Makeover: La casa ideale , Stagione 4 (9 dicembre)

, Stagione 4 (9 dicembre) L'inferno dei single , Stagione 2 (13 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 2 (13 dicembre, episodio settimanale) Last Chance U: Basketball , Stagione 2 (13 dicembre)

, Stagione 2 (13 dicembre) Non rispondere al telefono , Stagione 1 (14 dicembre)

, Stagione 1 (14 dicembre) Cook at all Costs , Stagione 1 (16 dicembre)

, Stagione 1 (16 dicembre) Dance Monsters , Stagione 1 (16 dicembre, episodio settimanale)

, Stagione 1 (16 dicembre, episodio settimanale) Summer Job , Stagione 1 (16 dicembre)

, Stagione 1 (16 dicembre) I AM A KILLER , Stagione 4 (21 dicembre)

, Stagione 4 (21 dicembre) Pinata Masters! , Stagione 1 (23 dicembre)

, Stagione 1 (23 dicembre) L'amore è cieco: Brasile , Stagione 1 Parte 2 (28 dicembre)

, Stagione 1 Parte 2 (28 dicembre) The Circle, Stagione 5 (28 dicembre)

Per i più piccoli

LEGO Friends , Lo speciale natalizio (1 dicembre)

, Lo speciale natalizio (1 dicembre) Shaun, vita da pecora , Missione Natale (1 dicembre)

, Missione Natale (1 dicembre) Mighty Express , La gara dei treni superveloci! (5 dicembre)

, La gara dei treni superveloci! (5 dicembre) Baby Boss , Un Natale speciale (6 dicembre)

, Un Natale speciale (6 dicembre) Gudetama: Un nuovo viaggio , Stagione 1 (13 dicembre)

, Stagione 1 (13 dicembre) Masha e Orso , Stagione 5 (15 dicembre)

, Stagione 5 (15 dicembre) Sonic Prime, Stagione 1 (15 dicembre)

Proseguono