Netflix: Le nuove Serie TV in streaming ad aprile 2018

Ad aprile l'offerta di serie originali di Netflix valicherà i confini del mondo con la serie di fantascienza Lost in Space, una delle novità più attese del mese. Remake aggiornato ai giorni nostri dell'omonima serie di culto degli Anni '60, Lost in Space segue l'avventura nello spazio della famiglia Robinson, in viaggio per cominciare una nuova vita su un altro pianeta abitabile nell'universo ma osteggiata da un agente nemico che manda la loro astronave fuori rotta. Diversi secoli prima, nel 1896, il crime drama The Alienist segue Daniel Brühl, Luke Evans e Dakota Fanning dare la caccia a uno dei primi serial killer di New York City, mentre l'altra novità Happy! racconta con un tocco di geniale follia di un ex poliziotto caduto in disgrazia (interpretato dall'ex star di Law & Order Unità Speciale Christopher Meloni) alle prese con le visioni di un unicorno volante di colore blu il quale sostiene di essere l'amico immaginario di una bambina rapita, che ora lui dovrà salvare... ammesso tutto ciò non sia solo la conseguenza del suo abuso di alcol e droga.

Tornano poi con nuovi episodi alcuni titoli molto apprezzati dal pubblico. Nella seconda stagione de La casa di carta, il tempo sta per scadere alla zecca spagnola e gli otto criminali coinvolti nella rapina da 2,4 milioni di euro pensano di uscire indenni mentre il Professore continua a distrarre la polizia con i suoi giochetti mentali. Arriva inoltre la seconda stagione della serie brasiliana 3%, ambientata in un futuro in cui le persone hanno la possibilità di andare al "lato migliore" di un mondo diviso tra progresso e devastazione. Come sempre, prima di lasciarvi alla lista completa delle novità, ricordiamo di continuare a tenere d'occhio questa pagina perché torneremo ad aggiornarla conseguentemente a eventuali aggiunte dell'ultima ora non segnalate.

PRIME VISIONI

6/4 - La casa di carta, Stagione 2

6/4 - Troy: La caduta di Troia, Stagione 1

13/4 - Lost in Space, Stagione 1

19/4 - The Alienist, Stagione 1

21/4 - The Letdown, Stagione 1

26/4 - Happy!, Stagione 1

27/4 - 3%, Stagione 2

29/4 - Superstition, Stagione 1

ALTRE SERIE

1/4 - Gotham, Stagione 3

1/4 - Teen Wolf, Stagione 6

1/4 - The Good Place, Stagione 1

15/4 - Adventure Time, Stagioni 1-3

15/4 - Il circo volante dei Monty Python, Serie completa

30/4 - Maggie & Bianca Fashion Friends, Stagione 2

ANIME

1/4 - WAKFU, Stagione 1

20/4 - Aggretsuko, Stagione 1

PER I PIÙ PICCOLI

6/4 - Baby Boss: Di nuovo in affari, Stagione 1

13/4 - Il magico scuolabus riparte, Stagione 2

20/4 - Spy Kids: Mission Critical, Stagione 1

PROSEGUONO

- Black Lightning, Stagione 1 (ogni martedì)

- C'era una volta, Stagione 7 (ogni mercoledì)

- Designated Survivor, Stagione 2 (ogni venerdì)

- Dynasty, Stagione 1 (ogni sabato)

- Shadowhunters, Stagione 3 (ogni mercoledì)