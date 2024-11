Netflix ci porta dietro le quinte di Senna con un video sulla realizzazione delle auto da corsa

News Serie TV

La miniserie biografica debutterà sul servizio streaming il 29 novembre.

In attesa del 29 novembre, giorno di uscita della nuova miniserie biografica, Netflix ci porta con un video dietro le quinte di Senna per svelare come sono state realizzate le 22 auto da corsa progettate appositamente per questo racconto della storia personale e professionale della leggenda dello sport e campione di Formula 1 Ayrton Senna, riportato alla vita attraverso l'interpretazione dell'attore brasiliano Gabriel Leone. "Esplora i retroscena di un'esperienza entusiasmante" e "segui ogni passo di questo processo meticoloso, dalla produzione alle prove finali in pista" è l'invito del servizio streaming, che ha prodotto sei episodi della miniserie.

Video Bakcstage: Dietro le quinte della miniserie tv Netflix su Ayrton Senna: La realizzazione delle auto - HD

Senna: La miniserie che racconta Ayrton Senna

Dall'inizio della carriera automobilistica al trasferimento in Inghilterra per competere nella Formula Ford, fino al tragico incidente durante il Gran Premio di San Marino che nel 1994 lo strappò alla vita, Senna racconta per la prima volta gli ostacoli, gli alti e bassi, le gioie e i dolori del tre volte campione del mondo di Formula 1 Ayrton Senna, esplorando al tempo stesso la sua personalità e le sue relazioni. Una storia che si rivela anche attraverso i legami con i personaggi iconici e quelli intimi e meno conosciuti che facevano parte della sua vita.

Come i componenti della sua famiglia - la prima moglie Lilian (Alice Wegmann), i fratelli Vivianne e Leonardo (Camila Márdila e Nicolas Cruz), il padre Maurão (Marco Ricca), la madre Zaza (Susana Ribeiro) e il cognato Flávio (Rodrigo Veloso) -, altri nomi celebri del mondo automobilistico come il pilota francese Alain Prost (Matt Mella), il presidente della McLaren Ron Dennis (Patrick Kennedy), il pilota brasiliano Nelson Piquet (Hugo Bonemer), il dirigente sportivo francese Jean-Marie Balestre (Arnaud Viard), il pilota austriaco Niki Lauda (Johannes Heinrichs), il pilota britannico James Hunt (Leon Ockenden), l'imprenditore britannico Frank Williams (Steven Mackintosh) e l'imprenditore giapponese Soichiro Honda (Kazuhiro Muroyama), e figure importanti come il giornalista e conduttore radiofonico brasiliano Galvão Bueno (Gabriel Louchard), l'amico Maurinho (Christian Malheiros), la modella, attrice e conduttrice Adriane Galisteu (Julia Foti), il fotografo Keith Sutton (Joe Hurst) e il medico ufficiale della Formula 1 Sid Watkins (Tom Mannion), oltre a molti altri.