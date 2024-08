NCIS: Origins, ecco Leroy Jethro Gibbs a trent'anni e gli altri personaggi della nuova serie tv

News Serie TV

Lo spin-off prequel di NCIS debutterà negli Stati Uniti il 14 ottobre.

In attesa del 14 ottobre, giorno di debutto negli Stati Uniti, CBS ha diffuso le foto dei personaggi di NCIS: Origins, il nuovo spin-off prequel di NCIS incaricato di raccontare le origini di Leroy Jethro Gibbs, l'amato personaggio interpretato fino a pochi anni fa da Mark Harmon e ora affidato per questa versione più giovane a Austin Stowell, attore che probabilmente conoscerete per Catch-22 e Public Morals.

I personaggi di NCIS: Origins

Siamo nel 1991 e Leroy Jethro Gibbs è un agente speciale di circa trent'anni che si è appena formato e che alla neocostituita divisione NIS di Camp Pendleton, una delle principali e più grandi basi del Corpo dei Marines, trova il suo posto in una squadra grintosa e disordinata guidata dalla leggenda dell'NCIS Mike Franks. Quest'ultimo ha il volto di Kyle Schmid (Six) ed è descritto come un vero texano con grandi baffi e una volontà ancora più grande, un uomo che è stato determinate nell'aiutare Gibbs nel suo percorso per diventare un agente speciale.

Il resto del cast include Mariel Molino (Promised Land) nei panni dell'agente speciale Lala Dominguez, un'ex Marine con uno scuro senso dell'umorismo il cui rapporto con Gibbs - reduce dalla dolorosa perdita della moglie Shannon e della figlia Kelly per mano di un criminale messicano - sarà pieno di scintille; Caleb Martin Foote (Made for Love) dell'agente speciale Benjamin 'Randy' Randolf, il ragazzo d'oro dell'agenzia, un tipo fin troppo adorabile e paziente incaricato di mostrare i rudimenti al nuovo agente Gibbs; Diany Rodriguez (The Blacklist) dell'agente speciale Vera Strickland, una donna di Brooklyn pratica, arguta, dura come un chiodo e che non usa mai mezzi termini; e Tyla Abercrumbie (The Chi) dell'agente di supporto alle operazioni sul campo Mary Jo Sullivan.