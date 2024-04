NCIS continua: Ordinata la stagione 22!

News Serie TV

Il procedurale di successo rinnovato da CBS per una ventiduesima stagione.

Visto il modo in cui il franchise si sta espandendo, con due nuovi spin-off prossimi al debutto, non c'erano dubbi che NCIS, la sua nave ammiraglia, avrebbe proseguito il suo viaggio a una velocità di crociera. La rete americana CBS ha rinnovato il procedurale di successo per un'altra stagione, la ventiduesima, in onda dal prossimo autunno.

NCIS: 1,000 di questi episodi

La notizia del rinnovo di NCIS arriva alle vigilie di uno straordinario traguardo: lunedì prossimo andrà in onda negli Stati Uniti il millesimo episodio del franchise, un traguardo raggiunto dopo ben 21 anni grazie alla complicità di diversi spin-off, dai conclusi NCIS: Los Angeles e NCIS: New Orleans ai recenti NCIS: Hawai'i e NCIS: Sydney. Quest'ultimo, da poco rinnovato per una seconda stagione, ha portato per la prima volta il franchise all'estero, in Australia. Tra la fine di quest'anno e l'inizio del 2025 arriveranno inoltre NCIS: Origins, primo prequel del franchise, incentrato su un Leroy Jethro Gibbs trentenne, e uno spin-off ancora senza titolo ambientato in Europa e incentrato sugli ex membri della squadra Anthony DiNozzo e Ziva David, del quale solo qualche ora prima erano stati diffusi nuovi dettagli.

Con una media di 9,71 milioni di spettatori settimanali, NCIS è il secondo programma di intrattenimento più visto della tv americana, dietro a un'altra serie di CBS, la nuova Tracker (già rinnovata per una seconda stagione). "NCIS è la migliore definizione di drama di CBS", ha commentato la presidente Amy Reisenbach in un comunicato. "Incarna una narrazione autentica con cuore, umorismo e dinamiche familiari. Siamo orgogliosi di riproporla la prossima stagione".