NCIS: Emergono nuovi dettagli dello spin-off su Tony e Ziva

News Serie TV

Li ha condivisi la star Michael Weatherly durante uno speciale per i 1,000 episodi del franchise NCIS.

A una settimana dai festeggiamenti per il millesimo episodio dell'amato franchise NCIS, l'attore Michael Weatherly è apparso ieri sera in uno speciale di Entertainment Tonight, NCIS-Verse: The First 1,000, rivelando nuovi dettagli del recentemente annunciato nuovo spin-off per Paramount+ incentrato sui personaggi interpretati precedentemente da lui e Cote de Pablo, Tony DiNozzo e Ziva David. Ecco cosa è emerso.

NCIS: I nuovi dettagli dello spin-off su Tony e Ziva

Lo scorso febbraio, all'indomani dell'apparizione di Weatherly nell'episodio della stagione 21 di NCIS dedicato alla memoria di David McCallum, scomparso a settembre all'età di 90 anni, e del suo Donald 'Ducky' Mallard, Paramount+ ha annunciato un nuovo spin-off - scritto e prodotto a livello esecutivo da John McNamara (The Magicians) - attraverso il quale esplorare la nuova vita insieme di Tony e Ziva, non più tra i personaggi di NCIS da oltre 10 anni. In quell'occasione si è appreso che la nuova serie vedrà la coppia impegnata nella crescita della figlia. Ma quando la compagnia di servizi di sicurezza di Tony viene attaccata, i due devono fuggire in Europa mentre cercano di capire chi li sta inseguendo - e, forse, anche imparare a fidarsi l'uno dell'altra? - in modo che possano finalmente avere il loro non convenzionale lieto fine.

Weatherly ha rivelato che nella serie ancora senza titolo, Talia 'Tali' David-DiNozzo, la figlia di Tony e Ziva, sarà una tweenager, ovvero una ragazza tra i 10 e i 14 anni. L'attore ha detto inoltre che andrà a Budapest entro la fine dell'anno per iniziare le riprese. La capitale dell'Ungheria è da anni la destinazione di numerose produzioni internazionali, ma le parole di Weatherly non indicano che sarà necessariamente l'ambientazione o l'unica ambientazione europea dello spin-off. È stato anticipato infatti che la storia muoverà i primi passi a Parigi, in Francia, dove Tony e Ziva cercano di crescere Tali e salvare il mondo prima di essere costretti a fuggire. Forse a Budapest o forse in un altro luogo che gli assomiglia?

In occasione dell'annuncio del nuovo spin-off, Weatherly e de Pablo avevano dichiarato: "Parliamo di questa storia da molti anni e ora, con John McNamara al timone, siamo pronti. Il mondo di Tony e Ziva (e della figlia Tali) promette di essere un ottovolante ricco di azione alimentato da amore, pericolo, lacrime e risate. Vogliamo anche dare un riconoscimento e ringraziare i fan di tutto il mondo che hanno sostenuto per anni il movimento 'Tiva'. Ancora oggi ci salutano negli alimentari e per strada per dirci quanto significano per loro questi personaggi e chiederci cosa stanno facendo Tony e Ziva ora. Questo è per voi!".