Nasce Apple TV+, le Serie TV in arrivo e il video di presentazione

Se ne parla da mesi, le sue produzioni originali sono già sulla bocca di tutti e coinvolgerà alcune tra le personalità più influenti di Hollywood. Apple TV+, il nuovo servizio di video in streaming presentato poche ore fa dal colosso delle tecnologie, è l'ultimo arrivato in un mercato ormai affollatissimo che nel giro di pochi mesi amplierà in modo ancora più massiccio l'offerta a disposizione degli appassionati di Serie TV. Decine di drama e comedy, disponibili sulla nuova piattaforma (in realtà una nuova funzione della Apple TV) a partire dal prossimo autunno in oltre 100 paesi, Italia inclusa. Contenuti originali esclusivi creati e/o interpretati dai migliori talenti del cinema e della tv, come Steven Spielberg, J.J. Abrams, Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey, Octavia Spencer, Damien Chazelle, M. Night Shyamalan, Richard Gere e molti altri. Un video mostrato durante l'evento ne presenta alcuni per la prima volta, mentre più in basso forniamo un elenco dettagliato di questi e di tutti gli altri.

DRAMA

Amazing Stories

Revival della popolare serie fantasy antologica degli Anni '80 Storie incredibili, prodotta ancora una volta da Steven Spielberg, con gli ideatori di C'era una volta Adam Horowitz e Edward Kitsis nelle vesti di showrunner. La nuova serie promette di trasportare il pubblico in mondi meravigliosi ritratti attraverso la lente dei registi e sceneggiatori più fantasiosi di oggi.

Defending Jacob

Basata sull'omonimo romanzo di successo scritto da William Landay, la miniserie segue Chris Evans nei panni di Andy Barber, un avvocato il cui figlio quattordicenne è stato accusato di omicidio. Mentre la vicenda fa tremare i polsi alla famiglia di Andy, inclusa la moglie Laurie (Michelle Dockery, Downton Abbey), quest'ultimo si trova a dover mettere in discussione ciò che credeva di sapere di suo figlio.

For All Mankind

L'ideatore di Battlestar Galactica Ronald D. Moore immagina un mondo in cui la corsa allo spazio degli Anni '60 non si è mai fermata, con Joel Kinnaman (Altered Carbon) nei panni di un astronauta della NASA, Edward Baldwin. Nel cast anche Michael Dorman (Patriot) e Sarah Jones (Sons of Anarchy).

Foundation

David S. Goyer (Il Cavaliere Oscuro) e Josh Friedman (Terminator: The Sarah Connor Chronicles) portano in tv Ciclo delle Fondazioni, popolare serie di romanzi scritta da Isaac Asimov. Il drama sci-fi racconta di una realtà complessa in cui gli esseri umani sono sparsi tra i pianeti della galassia, tutti sotto il dominio dell'Impero Galattico. La storia si concentra sulla Fondazione, una banda di esiliati che giunge a una terribile conclusione: l'unico modo per salvare l'Impero dalla distruzione è sfidarlo.

Home Before Dark

Ispirato dalla storia vera dell'undicenne Hilde Lysiak, il mystery drama di 10 episodi racconta di una ragazza che si trasferisce nella piccola città affacciata sul lago che suo padre si è lasciato alle spalle. Mentre si trova qui, la sua perseverante ricerca della verità la porta a dissotterrare un caso irrisolto che tutti in città - incluso suo padre - hanno cercato di nascondere.

Little America

Dai coniugi nominati all'Oscar Kumail Nanjiani ed Emily V. Gordon (The Big Sick), una serie antologica scritta da Lee Eisenberg (The Office) basata su alcune storie vere pubblicate da Epic Magazine. I singoli episodi raccontano le diverse storie di vita di persone che sono emigrate negli Stati Uniti - esistenze divertenti, romantiche, sincere, ispiratrici e inaspettate.

Little Voice

Una lettera d'amore alla variegata scena musicale di New York, il dramedy esplora il viaggio universale per trovare la propria autentica voce dopo aver tagliato il traguardo dei 20 anni. Scritta e diretta dallo sceneggiatore di Mi chiamo Sam Jessie Nelson, la serie coinvolge J.J. Abrams in qualità di produttore esecutivo.

Losing Earth

Serie di Anonymous Content basata su un articolo del New York Times che spiega come, dal 1979 al 1989, un piccolo gruppo di scienziati, attivisti e politici abbia cercato di fermare il cambiamento climatico quando si era ancora in tempo.

My Glory Was I Had Such Friends

J.J. Abrams e Jennifer Garner tornano insieme tredici anni dopo Alias con una miniserie basata sulle memorie omonime di Amy Silverstein, le quali raccontano di un gruppo di donne unitesi per sostenere quest'ultima mentre attendeva sul ciglio del precipizio che la sua vita fosse salvata da un trapianto di cuore.

Pachinko

Annunciata come la produzione più imponente di Apple TV+, è l'adattamento televisivo dell'omonimo romanzo di successo scritto da Min Jin Lee, che racconta le speranze e i sogni di una famiglia di immigrati coreani in un'epica saga ambientata tra Corea, Giappone e America. La sceneggiatura porta la firma di Soo Hugh (The Terror).

See

Jason Momoa (Aquaman) e Alfre Woodard (Luke Cage) recitano in una serie tv di Steven Knight, l'ideatore di Peaky Blinders, incentrata su un mondo del futuro in cui la razza umana ha perso il senso della vista e la società ha dovuto trovare nuovi modi per interagire, costruire, cacciare e sopravvivere. Il nuovo ordine mondiale è però sconvolto quando alcuni gemelli vedenti vengono alla luce.

Servant

Thriller psicologico di M. Night Shyamalan su Dorothy e Sean Turner (Lauren Ambrose e Toby Kebbell), una coppia di genitori che assume la giovane tata Leanne Grayson (Nell Tiger Free, Il Trono di Spade) per aiutarli a prendersi cura del loro bambino. Tuttavia, come accade spesso nelle storie di Shyamalan, qualcosa va storto.

Shantaram

Basata sul romanzo di successo di Gregory David, la serie di Eric Warren Singer (American Hustle) racconta la storia di Lin, un uomo che, in fuga da una prigione australiana, cerca di far perdere le tracce nella brulicante Bombay, in India. Separato da famiglia e amici dalla distanza e dal destino, Lin trova una nuova vita nei bassifondi della città e nella malavita che li infesta.

Swagger

La vita della star dell'NBA Kevin Durant ispira questa serie scritta e diretta da Reggie Rock Bythewood (Shots Fired) che esplora il mondo della federazione sportiva Amateur Athletic Union a Washington, concentrandosi sui giocatori di basket e sui loro allenatori, nonché sulle rispettive famiglie, mentre si muovono su una linea sottile tra sogni e ambizione, opportunismo e corruzione.

The Morning Show

Ispirato dal libro di Brian Stelter Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, il dramedy porta dietro le quinte di un importante programma televisivo del mattino, esplorando ogni tipo di dinamica sul posto di lavoro. Steve Carell affianca le protagoniste Aniston e Witherspoon.

Truth Be Told

Thriller di Reese Witherspoon con Octavia Spencer, Michael Beach, Ron Cephas Jones, Aaron Paul e Lizzy Caplan, basato sul romanzo omonimo di Kathleen Barber. La vincitrice dell'Oscar per The Help interpreta la giornalista investigativa di un podcast di grande successo che finisce col riaprire un caso di omicidio.

Senza titolo di Damien Chazelle

Il regista premio Oscar per La La Land Damien Chazelle scrive e dirige un "drama innovativo" i cui dettagli non sono stati ancora resi noti.

Senza titolo con Richard Gere

Basato sulla serie israeliana Nevelot, il drama di Howard Gordon (Homeland) ruota attorno a due anziani che hanno combattuto la Guerra del Vietnam, uno dei quali interpretato da Richard Gere. Le vite di questi due migliori amici sono sconvolte quando la donna di cui entrambi si innamorarono cinquant'anni fa resta uccisa in un incidente d'auto. I loro rimpianti e i segreti che per tutta la vita hanno gelosamente custodito finiscono col scontrarsi con il risentimento per i giovani assorti di oggi, mentre un gesto di auto-difesa innesca una tragica catena di eventi.

Senza titolo di Simon Kinberg e David Weil

Da Simon Kinberg (X-Men) e David Weil un'ambiziosa serie sci-fi di 10 episodi dalle tematiche ancora strettamente segrete.

Senza titolo con Brie Larson

Con la star di Captain Marvel Brie Larson protagonista, la serie trae ispirazione dalle esperienze dell'agente sotto copertura della CIA Amaryllis Fox per raccontare in modo provocatorio e contemporaneo il viaggio di una giovane donna all'interno della nota agenzia di spionaggio statunitense, approfondendo le sue relazioni più strette.

COMEDY

Central Park

Musical comedy animata dell'ideatrice di Bob's Burgers Loren Bouchard, incentrata su una famiglia di guardiani che vive e lavora a Central Park e finisce col salvare il parco (e il mondo) da una qualche minaccia. Nel cast vocale Josh Gad, Kristen Bell e Tituss Burgess.

Dickinson

La nominata all'Oscar Hailee Steinfeld è la famosa poetessa statunitense Emily Dickinson in un racconto di formazione che esplora i vincoli della società, di genere e della famiglia dal punto di vista di una scrittrice in erba che non si adatta all'epoca in cui vive, l'Ottocento. nel cast anche Jane Krakowski (30 Rock).

Mythic Quest

Le star di C'è sempre il sole a Philadelphia Charlie Day e Rob McElhenney si ritrovano in questa comedy da loro ideata ambientata negli uffici di uno studio che sviluppa videogame. McElhenny ne è anche il protagonista, con F. Murray Abraham (Homeland), David Hornsby (Good Girls), Imani Hakim (Tutti odiano Chris), Ashly Burch e Danny Pudi (Community).

Time Bandits

Taika Waititi (Thor: Ragnarok) co-scrive e dirige questa serie tv basata sul film di culto dei primi Anni '80 I banditi del tempo, incentrato su un ragazzino fantasioso trascinato in un viaggio nel tempo da un gruppo di nani che si diletta a trafugare ricchezze in giro per la storia.

You Think It, I'll Say It

Prodotta da Reese Witherspoon, la comedy è ispirata dall'omonima raccolta di racconti di Curtis Sittenfeld, adattata da Colleen McGuinness (30 Rock).

Senza titolo sui personaggi di Peanuts

Serie animata basata sugli iconici personaggi del fumetto Peanuts, inclusi Charlie Brown e Snoopy.