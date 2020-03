Loki: Richard E. Grant nel cast della serie Marvel

News Serie TV

Raggiunge i protagonisti Tom Hiddleston e Owen Wilson.

Il leggendario attore britannico Richard E. Grant, lo scorso anno nominato all'Oscar per Copia originale e in tv apprezzato in Downton Abbey e Il Trono di Spade, affiancherà Tom Hiddleston in Loki, prossima serie di Disney+ ambientata nel Marvel Cinematic Universe.

I dettagli del personaggio affidato all'attore sono tenuti sotto chiave - come gran parte della produzione, del resto. I soliti, misteriosi ben informati fanno sapere tuttavia che Grant apparirà in un solo episodio. Tutto quello che sappiamo al momento è che la serie - attesa sulla piattaforma di video in streaming per la primavera del 2021 - seguirà una versione diversa di Loki, fuggita con il Tesseract nel 2012. "Avete visto Avengers, giusto? È ancora quel tipo e l'ultima cosa che gli è appena capitata è che Hulk lo ha fracassato, quindi c'è ancora molta evoluzione psicologica davanti a lui", aveva detto Hiddleston l'ultima volta.

Il cast di Loki include anche Owen Wilson (2 single a nozze), Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show) e Sophia Di Martin (Casualty). La sceneggiatura è nelle mani di Michael Waldron (Doctor Stange nel Multiverso della Pazzia) mentre la regia è stata affidata a Kate Herron (Sex Education).